Страны НАТО "втихую" договорились не поставлять Украине тяжелое вооружение — DPA

Тем временем ВСУ нуждаются в танках и авиации

Некоторые страны НАТО имеют негласный договор насчет поставок вооружения в Украину во время войны. Несмотря на видимость глобальной поддержки нашего государства, часть Альянса опасается россию, потому не хочет поставлять нам тяжелое вооружение. Весьма интересно то, что в эту категорию отнесена и Польша.

Подробности сообщило немецкое издание DPA, передает "Телеграф".

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В целом страны НАТО не отказываются от поддержки Украины. Регулярно выделяются деньги на гуманитарные направления поддержки и отдельные виды вооружений. Однако сейчас, во время активных противостояний на Донбассе, более чем необходимыми для ВСУ являются танки, броневики и авиация.

Тем временем в Брюсселе все еще считают, что поставки именно такого оружия могут быть расценены Москвой как открытое вмешательство Альянса в войну.

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Интересно, что в Германии часть политиков возмущена подобными взглядами и неформальными договоренностями за спиной Украины. По мнению политика ХДС Вадепхула, если власти не выполнят распоряжение Бундастага насчет поставки тяжелого вооружения, то придется начать расследование о халатности.

В НАТО эту тему открыто не комментируют, лишь подчеркивают, что каждая страна, относящаяся к Альянсу, самостоятельно решает, как будет помогать Украине. При этом дипломаты не под запись признаются, что придерживаться общей линии НАТО насчет поставок оружия Украине приходится еще и потому, что можно самим лишиться поддержки Европы. Считается, что именно поэтому Польша два месяца назад отказалась поставлять Киеву свои истребители.

Впрочем, подчеркнем, что аналитики НАТО постоянно отслеживают риски, которые могут появиться при отправке Украине помощи. Ситуация весьма изменчива, поэтому полностью исключать вероятность поставок танков и авиации нельзя.

Напомним, что ранее в СМИ просочилась информация, будто бы поставки оружия от Германии Украине блокируют израильские политики.

Также "Телеграф" рассказывал, какого именно вооружения ВСУ не хватает наиболее остро в данный момент.