ООН сделала тревожный вывод насчет Украины и угрозы ядерной войны

Применение ядерного оружия серьезно беспокоит мировое сообщество

В Организации Объединенных Наций сделали тревожное для Украины заявление насчет ядерной угрозы со стороны россии. Один из представителей ООН убежден, что перспектива ядерного конфликта в Украине стала возможной.

Как передает SCR, с такой оценкой выступил член Управления координации гуманитарных вопросов ООН Рамеш Раджсингхам.

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По его словам, сейчас многие мирные жители Украины из-за войны войны остаются отрезанными от еды, воды и электричества. При этом он добавил, что ядерная угроза снова предстала перед нашей страной.

"Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", — сказал представитель ООН.

Напомним, что, по мнению экономиста Юрия Городниченко, россия ядерными угрозами пытается шантажировать весь мир, чтобы извлечь из него выгоду. Такие действия Кремля напоминают Северную Корею, от сотрудничества с которой отказался почти весь цивилизованный мир.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания угрозы российского диктатора Владимира Путина относительно применения ядерного оружия воспринимает крайне серьезно. В частности, экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Оуэн заявил, что этот вопрос нужно вынести на заседание Генеральной Ассамблеи ООН.