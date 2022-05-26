В Европе "прокололись" с санкциями против главного банка россии

Страны ЕС применяют санкции менее эффективней, нежели обещалось

В Европейском Союзе весьма странно обстоят дела с санкциями против Центрального банка россии. По информации комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, объединение государств сумело заморозить общими усилиями только 24,5 млрд долларов доходов финучреждения. Это — меньше десятой части от общей суммы санкций, введенных всем цивилизованным миром.

Подробности сообщило издание Reuters, передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Ожидаемая обществом сумма санкций должна быть куда выше, однако пока в ЕС стали возможными только такие ограничения. Однако стоит заметить, что вдобавок к этом европейцы активно арестовывали имущество российских чиновников и олигархов — различные яхты, виллы и т.п. В целом пока под арестом находится физических активов на сумму около 10 млрд евро.

По словам Рейндерса, пока санкции, которыми ЕС "ударили" по российскому Центробанку — весьма "ничтожны", особенно по сравнению со счетами на 100 млрд долларов, которые были заморожены в Соединенных Штатах Америки.

Объяснений, почему в Евросоюзе столь медленно продвигается работа насчет экономических санкций, пока не последовало. Неизвестно, вводились ли ограничения против россии абсолютно всеми странами Европейского Союза.

Впрочем, не обходится без эксцессов насчет санкций и в самой рф. Так, на днях стало известно, что в Кремле "укомплектовали" очередной список западных политиков, которым запрещен въезд на территорию россии. Среди них оказалось несколько влиятельных американцев, которые уже несколько лет как покоятся с миром.