Бандиты, издевательства и водка вместо воды: в Херсоне рассказали об ужасах оккупации

Многие жители города находятся на грани выживания

Оккупированный Херсон живет в напряжении — активистов задерживают, часть местных начинает "дружить" с россиянами, а обычные лекарства стоят в несколько раз дороже. Обруссить регион пытаются разными способами, в частности — ввести в оборот рубль.

"Телеграф" публикует свежие свидетельства очевидцев о том, как живет Херсон под оккупантами.

Вместо воды — водка

Российский правозащитный проект helpdeskmedia опубликовал интервью с украинским волонтером из Херсона, который рассказал, что происходит в городе. Богдану 20 и он доставляет нуждающимся продукты и лекарства. Он рассказал, что в последнюю неделю с поставками продуктов в город — ситуация напряженная, и есть люди, которые голодают. Зато в город попадает алкоголь: "Его легче найти, чем обычную воду. Я просто хожу по улице, хочу попить, а мне даже воды не могут налить, потому что нет нигде. Зато есть алкоголь, и очень много. Мне кажется, что они специально затупливают наш народ".

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань пишет, что россияне отбирают у людей овощи и фрукты, а продукция украинского производства переправляется в Крым. Среди товаров — молочные и мясные продукты. Прилавки же на Херсонщине заполняют российскими и ОРДЛО-товарами.

Проблема с лекарствами

С лекарствами ситуация крайне тяжелая. Хлань рассказал, что 90% аптек в области не работают. Волонтер Богдан также говорит о нехватке лекарственных средств и отмечает повысившиеся цены. Например, жизненно необходимый Эутирокс стоил вместо 120 грн (до 24.02) 900 грн на конец апреля.

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Говорить — опасно для жизни

В городе снова процветает бандитизм. Многие жители начали заводить дружеские отношения с оккупантами и пользуются этим, указывая на "неугодных". Они также "гоняют" из Крыма дефицитные товары — продукты, лекарства, сигареты.

Все просто хотят выжить

Тех, кто поддерживает Украину — намного больше, но пророссийских охраняют, рассказывает Богдан. Митинги против россиян не останавливаются — российские флаги срывают, развешивают листовки.

В Херсоне ждут Украину / фото из регионального Телеграм-канала

Но вслух выражать позицию опасно. Богдан рассказал о подростках, которые послали "в ср*ку" женщину с флагом — детей четыре дня пытали шокером.

Пытки

Держат по 3-4 дня и есть случаи, когда из застенок люди не выходят. Пыточную обустроили в комендатуре местных полицаев "Стекляшке". Там людей избивают за неосторожно сказанные слова не тем людям.

Можно ли выехать их Херсона

Тех, кто ездит за продуктами и лекарствами на неоккупированную территорию могут просто расстрелять в дороге. Особо усилился террор в последнюю неделю. До этого контрабандой провозили под обшивкой машин, под сиденьями.

Проедешь ли ты блокпост даже с целью проведать родственников — зависит от того, кто там стоит. Есть те, кто нормально пропускают, а есть — нет. Богдану при попытке выехать из Херсона устроили полный досмотр телефона и соцсетей, а также раздели. Его спасло то, что он занимался волонтерством в гуманитарных целях. Парень рассказывает: "Тех волонтеров которые помогают ЗСУ вылавливают".

Он также рассказал один случай о те, кто вывозит людей из Херсона — мужчину остановили и выстрелили в голову цинично заявив, что хотели попасть по колесам.

Ранее "Телеграф" писал, как живет оккупированный Мелитополь, который активно возвращают в Советский Союз и Энергодар, где на протесты против врага выходят пожарные.