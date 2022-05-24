Жизнь в оккупации. Мелитополь: в городе не заканчивается 9 мая (эксклюзивные кадры)

Обстановка в городе остается напряженной

Во временно оккупированном Мелитополе, который российская армия вместе с коллаборантами превратила в "примерный советский город", до сих пор с улиц не убрали остатки празднований "победобесия" — речь о баннерах с георгиевскими лентами и флагами "совка".

В распоряжении "Телеграфа" оказалось видео, подтверждающее это.

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Так, по состоянию на 24 мая с улиц временно оккупированного Мелитополя так и не убрали поздравления до 9 мая от так называемого "мэра" Энергодара Андрея Шевчика, которого недавно пытались взорвать в его собственном доме. Конечно же, эти приветствия не обошлись без всем известных символов "совка" — запретной георгиевской ленты и красного флага с серпом и молотом.

Об оккупации города также напоминают российские триколоры, которые оккупационные власти вывешивали на флагштоках, где раньше развевались украинские сине-желтые флаги.

При этом достаточно сложной является жизнь украинцев, которые не выехали из оккупированного города. Россияне и коллаборанты "кошмарят" украинских бизнесменов и заставляют их работать на себя. А тех, кто отказывается от такого сотрудничества, закрывают совсем.

Много в городе того, что напоминает времена до прихода российской армии. Там до сих пор продают алкоголь с акцизами с гербом Украины. Повсюду на полках украинские товары: мука, макароны и соусы "Чумак", сметана и масло.

Также "Телеграф" расписывал реалии жизни сегодня в оккупированном Мелитополе, рассказывал, какие там сейчас цены и порядки. Стоит отметить, что Мелитополь уже три месяца как находится в оккупации, поэтому россияне спокойно разъезжают по городу на своей технике с символами "Z" и российскими флагами.