В Мелитополе горожане голыми руками пытались остановить бронетехнику оккупантов

Хроника оккупации: пустые полки, мародерство и попытка удержать город "на плаву"

В Мелитополь Запорожской области российские оккупанты зашли вечером 25 февраля. Накануне, 24 февраля, в 5:30 был совершен налет российской авиации на военный аэродром на окраине города – и был атакован военно-транспортный самолет Ил-76МД, готовившийся к перебазированию. Днем российские военнослужащие обстреляли аэродром. Есть погибший и раненые.

На следующий день рашисты обстреляли здание СБУ, которое находится в центре города. Стекла вылетели в соседних жилых домах и магазинах. Но и наши в долгу не остались: "непрошеные гости" бросили 4 своих КамАЗа с вещмешками, сухпаем и медицинскими сумками. А еще оставили несколько литров крови на асфальте.

Взрывы и перестрелки слышались в течение дня в разных районах города. С тех пор ежедневно через Мелитополь в северном направлении – на Запорожье и в восточном – на Бердянск и Мариуполь – двигаются колонны бронетехники.

Колонны бронетехники направляются в сторону Бердянска и Мариуполя

1 марта на центральной городской площади Победы возле памятника Т.Г. Шевченко и флагштока с простреленным украинским флагом состоялся митинг, который организовали священники христианских конфессий.

Акция-молитва за Украину на площади Победы

Граждан пришло немного – до сих пор не во всех районах восстановлена мобильная связь, не работал интернет, потому сложно согласовывать действия. Мелитопольцы вместе помолились за Украину, хором спели гимн.

На площади спели гимн

Кто хотел – мог высказаться, что привело их сюда в этот день.

Мелитопольцы объяснили, зачем пришли на площадь

Кое-кто прямо упоминал направление, по которому должен направиться не только российский военный корабль, но и остальные вояки недружественной страны.

Эти слова теперь можно знать даже детям

Люди держали плакаты со словами "Мелитополь - это наша земля", "РуSSкий оккупант ИДИНАХ", аббревиатурой изложенный ответ пограничников с острова Змеиный: РВК ПН.

Город в оккупации, но не сдается

После этого митингующие отправились к зданию СБУ, где у ворот стоит часовой из числа захватчиков. И также кричали оккупантам, чтобы те убирались с территории Украины. Вражеские военнослужащие открыли предупредительный огонь. Увидев на проспекте военную технику с буквой Z, люди голыми руками пытались остановить машину, били по стеклам. А 67-летний мелитополец даже лег под колеса бронированного автомобиля. И снова раздались предупредительные выстрелы.

Живой щит против бронетехники

Буквально на днях один пожилой мелитополец на чистом русском непечатном языке пояснял захватчикам, что россиянам здесь не место и украинцы будут отстаивать страну.

Свои триколоры "невежливые человечки" вывесили на нескольких зданиях (горисполкома, полиции, районной администрации и пожарной части ГСЧС), чтобы российское телевидение поведало о том, что город перешел под власть так называемых "освободителей".

Однако городской голова Иван Федоров остается на рабочем месте, координирует действия социальных и коммунальных служб, вместе со Штабом по предоставлению помощи населению и переселенцам во время особого режима, выходит с сообщениями в прямой эфир.

Городской голова Иван Федоров выходит в прямой эфир

Местная власть заявляет: "Город не сдан, город оккупирован!" и продолжает по возможности выполнять свои обязанности. Местные жители, в том числе предприниматели, доставляют в штаб продукты и необходимую одежду, одеяла. Также решаются вопросы по доставке необходимых медикаментов.

За пять дней обстрелами разрушен 31 дом в частном секторе, жителям этих домов крупные магазины помогли стройматериалами.

С 25 февраля в больницу неотложных состояний поступило 24 человека с огнестрельными ранениями различной степени тяжести. Среди них 3 детей. 16 из обратившихся были госпитализированы — все они жители Мелитополя.

Российских захватчиков на улицах без бронетехники почти нет.

Эти люди пришли нас "освобождать"

В городе из добровольцев организована патрульная служба, которые выходят на охрану города, так как в первый же день оккупации жестокому разграблению подвергся не один десяток продуктовых, промтоварных и ювелирных магазинов.

Причем в позорных действиях были замечены не только сомнительные личности, каки-то "титушки", и вполне себе респектабельные граждане.

Разграбленный местными магазин мобильной техники

Самым популярным стало фото, на котором известный в городе массажист тащит натренированными руками из магазина украденный товар — бытовую технику, а в зубах держит… утюг!

Один из предприимчивых горожан

В местных пабликах горожане делятся увиденным: Наталья Белич: "Понимаете какое дело, не знаю, кто первым начал грабеж, но за ними полезли обычные, "нормальные" люди. Видела, как на ул. Шмидта грабили в 6 утра. Кричу им – как вы с этим жить будете? И одна на вид приятная и ухоженная женщина, садясь в свое недешевое авто с пакетом говорит — "Ой, девушка, вы что такая правильная?". В очереди в банкомат рядом со мной стояли мужчины, я к ним: "Остановите, сделайте что-нибудь", а они: "Мы сейчас сами туда пойдем". Не маргиналы, хорошо одетые люди. У меня двое детей дома и маме 82 года, 3 литра воды, в кармане 500 грн и я не лезу. Бл*ди".

Тех, кто позарился на чужое добро, выставляют в соцсети

Nadiia Drebot: "На мой взгляд, часть людей была заранее "подготовлена". Слишком все в толпе (я видела на микрорайоне где-то 8 толп) были одинаково одеты. И уже к ним подтянулись степенные женщины, мужчины, молодые люди".

Добровольцы ловят маргиналов, забирающихся в подъезды и магазинчики, ну и проводят с ними "воспитательную работу", выкладывая фото и видео попавшихся на грабежах людей в соцсети.

Граждане самоорганизовываются и ловят грабителей

Предприниматели пытаются вывезти уцелевший товар в безопасное место. Полки магазинов стремительно пустеют. Кто-то накручивает вдвое-втрое цены за продукты. Но есть и такие, что продают необходимые людям продукты по себестоимости или даже отпускают даром.

В продуктовые и аптеки очереди по 200-250 человек

И пока одни горожане переживают, что никаким образом не могут помешать передвижению техники на восток, другие печалятся, что не могут закупиться продуктами на длительный срок.

Пустых полок все больше

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что 28 февраля в Мелитополе в результате обстрелов повреждения получили более 10 домов по улице Бориса Михайлова (бывшая Коминтерна). Люди не пострадали. Видео последствий обстрела поделились в сети местные жители. Голос за кадром комментирует: "Ребята, вот эта х***я прилетела в Мелитополь, в частный сектор возле "Товаров для дома" — улица Коминтерна. Посекло осколками несколько домов".

Такая ракета прилетела во двор частного дома

Горожанин предполагает, что ракета летела в направлении Запорожья.

Чудом никто не пострадал

"Я видел, как она падала, мне показалось, что обломок самолета", — прокомментировал видео очевидец.

Пожарные спасательной службы в тот же день на той же улице и примерно в то же время тушили сразу несколько загоревшихся автомобилей. Правда, уточнить, что стало причиной пожара, пока не могут.

Во дворе сгорели 5 автомобилей

Впереди очередная ночь, затем день и еще неизвестно сколько суток до освобождения "Медового города" — так с греческого переводится название Мелитополь. Жители верят в скорую победу Украины.

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