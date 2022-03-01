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В Мелитополе горожане голыми руками пытались остановить бронетехнику оккупантов

Автор
Ирина Левченко Ирина Левченко
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Мелитополь был - и останется украинским Новость обновлена 01 марта 2022, 20:58
Мелитополь был - и останется украинским

Хроника оккупации: пустые полки, мародерство и попытка удержать город "на плаву"

В Мелитополь Запорожской области российские оккупанты зашли вечером 25 февраля. Накануне, 24 февраля, в 5:30 был совершен налет российской авиации на военный аэродром на окраине города – и был атакован военно-транспортный самолет Ил-76МД, готовившийся к перебазированию. Днем российские военнослужащие обстреляли аэродром. Есть погибший и раненые.

На следующий день рашисты обстреляли здание СБУ, которое находится в центре города. Стекла вылетели в соседних жилых домах и магазинах. Но и наши в долгу не остались: "непрошеные гости" бросили 4 своих КамАЗа с вещмешками, сухпаем и медицинскими сумками. А еще оставили несколько литров крови на асфальте.

Взрывы и перестрелки слышались в течение дня в разных районах города. С тех пор ежедневно через Мелитополь в северном направлении – на Запорожье и в восточном – на Бердянск и Мариуполь – двигаются колонны бронетехники.

Колонны бронетехники направляются в сторону Бердянска и Мариуполя
Колонны бронетехники направляются в сторону Бердянска и Мариуполя

1 марта на центральной городской площади Победы возле памятника Т.Г. Шевченко и флагштока с простреленным украинским флагом состоялся митинг, который организовали священники христианских конфессий.

Акция-молитва за Украину на площади Победы
Акция-молитва за Украину на площади Победы

Граждан пришло немного – до сих пор не во всех районах восстановлена мобильная связь, не работал интернет, потому сложно согласовывать действия. Мелитопольцы вместе помолились за Украину, хором спели гимн.

На площади спели гимн

Кто хотел – мог высказаться, что привело их сюда в этот день.

Мелитопольцы объяснили, зачем пришли на площадь

Кое-кто прямо упоминал направление, по которому должен направиться не только российский военный корабль, но и остальные вояки недружественной страны.

Эти слова теперь можно знать даже детям
Эти слова теперь можно знать даже детям

Люди держали плакаты со словами "Мелитополь - это наша земля", "РуSSкий оккупант ИДИНАХ", аббревиатурой изложенный ответ пограничников с острова Змеиный: РВК ПН.

Город в оккупации, но не сдается
Город в оккупации, но не сдается

После этого митингующие отправились к зданию СБУ, где у ворот стоит часовой из числа захватчиков. И также кричали оккупантам, чтобы те убирались с территории Украины. Вражеские военнослужащие открыли предупредительный огонь. Увидев на проспекте военную технику с буквой Z, люди голыми руками пытались остановить машину, били по стеклам. А 67-летний мелитополец даже лег под колеса бронированного автомобиля. И снова раздались предупредительные выстрелы.

Живой щит против бронетехники
Живой щит против бронетехники

Буквально на днях один пожилой мелитополец на чистом русском непечатном языке пояснял захватчикам, что россиянам здесь не место и украинцы будут отстаивать страну.

Свои триколоры "невежливые человечки" вывесили на нескольких зданиях (горисполкома, полиции, районной администрации и пожарной части ГСЧС), чтобы российское телевидение поведало о том, что город перешел под власть так называемых "освободителей".

Однако городской голова Иван Федоров остается на рабочем месте, координирует действия социальных и коммунальных служб, вместе со Штабом по предоставлению помощи населению и переселенцам во время особого режима, выходит с сообщениями в прямой эфир.

Городской голова Иван Федоров выходит в прямой эфир
Городской голова Иван Федоров выходит в прямой эфир

Местная власть заявляет: "Город не сдан, город оккупирован!" и продолжает по возможности выполнять свои обязанности. Местные жители, в том числе предприниматели, доставляют в штаб продукты и необходимую одежду, одеяла. Также решаются вопросы по доставке необходимых медикаментов.

За пять дней обстрелами разрушен 31 дом в частном секторе, жителям этих домов крупные магазины помогли стройматериалами.

С 25 февраля в больницу неотложных состояний поступило 24 человека с огнестрельными ранениями различной степени тяжести. Среди них 3 детей. 16 из обратившихся были госпитализированы — все они жители Мелитополя.

Российских захватчиков на улицах без бронетехники почти нет.

Эти люди пришли нас "освобождать"
Эти люди пришли нас "освобождать"

В городе из добровольцев организована патрульная служба, которые выходят на охрану города, так как в первый же день оккупации жестокому разграблению подвергся не один десяток продуктовых, промтоварных и ювелирных магазинов.

Причем в позорных действиях были замечены не только сомнительные личности, каки-то "титушки", и вполне себе респектабельные граждане.

Разграбленный местными магазин мобильной техники
Разграбленный местными магазин мобильной техники

Самым популярным стало фото, на котором известный в городе массажист тащит натренированными руками из магазина украденный товар — бытовую технику, а в зубах держит… утюг!

Один из предприимчивых горожан
Один из предприимчивых горожан

В местных пабликах горожане делятся увиденным: Наталья Белич: "Понимаете какое дело, не знаю, кто первым начал грабеж, но за ними полезли обычные, "нормальные" люди. Видела, как на ул. Шмидта грабили в 6 утра. Кричу им – как вы с этим жить будете? И одна на вид приятная и ухоженная женщина, садясь в свое недешевое авто с пакетом говорит — "Ой, девушка, вы что такая правильная?". В очереди в банкомат рядом со мной стояли мужчины, я к ним: "Остановите, сделайте что-нибудь", а они: "Мы сейчас сами туда пойдем". Не маргиналы, хорошо одетые люди. У меня двое детей дома и маме 82 года, 3 литра воды, в кармане 500 грн и я не лезу. Бл*ди".

Тех, кто позарился на чужое добро, выставляют в соцсети

Nadiia Drebot: "На мой взгляд, часть людей была заранее "подготовлена". Слишком все в толпе (я видела на микрорайоне где-то 8 толп) были одинаково одеты. И уже к ним подтянулись степенные женщины, мужчины, молодые люди".

Добровольцы ловят маргиналов, забирающихся в подъезды и магазинчики, ну и проводят с ними "воспитательную работу", выкладывая фото и видео попавшихся на грабежах людей в соцсети.

Граждане самоорганизовываются и ловят грабителей

Предприниматели пытаются вывезти уцелевший товар в безопасное место. Полки магазинов стремительно пустеют. Кто-то накручивает вдвое-втрое цены за продукты. Но есть и такие, что продают необходимые людям продукты по себестоимости или даже отпускают даром.

В продуктовые и аптеки очереди по 200-250 человек
В продуктовые и аптеки очереди по 200-250 человек

И пока одни горожане переживают, что никаким образом не могут помешать передвижению техники на восток, другие печалятся, что не могут закупиться продуктами на длительный срок.

Пустых полок все больше
Пустых полок все больше

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что 28 февраля в Мелитополе в результате обстрелов повреждения получили более 10 домов по улице Бориса Михайлова (бывшая Коминтерна). Люди не пострадали. Видео последствий обстрела поделились в сети местные жители. Голос за кадром комментирует: "Ребята, вот эта х***я прилетела в Мелитополь, в частный сектор возле "Товаров для дома" — улица Коминтерна. Посекло осколками несколько домов".

Такая ракета прилетела во двор частного дома

Горожанин предполагает, что ракета летела в направлении Запорожья.

Чудом никто не пострадал

"Я видел, как она падала, мне показалось, что обломок самолета", — прокомментировал видео очевидец.

Пожарные спасательной службы в тот же день на той же улице и примерно в то же время тушили сразу несколько загоревшихся автомобилей. Правда, уточнить, что стало причиной пожара, пока не могут.

Во дворе сгорели 5 автомобилей
Во дворе сгорели 5 автомобилей

Впереди очередная ночь, затем день и еще неизвестно сколько суток до освобождения "Медового города" — так с греческого переводится название Мелитополь. Жители верят в скорую победу Украины.

"Телеграф" в режиме онлайн рассказывает, как проходит каждый день с момента русского вторжения на территорию суверенной Украины.

Теги:
#Украина #Война #Российская Федерация #Мелитополь #Вторжение #Захватчики #Российское вторжение #Вторжение России #Оккупанты #Военное вторжение
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