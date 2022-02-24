В Мелитополе на военном аэродроме взорвали самолет: горожане проснулись до рассвета

"Вероломно, в 4 часа" – Российская Федерация уничтожает военные объекты Украины

Кто из мелитопольцев успел взглянуть на часы, проснувшись от громкого взрыва, заметил, что было 5:25-5:27. По звуку многие определили, что что-то произошло в районе военного аэродрома, расположенного на северной окраине города.

"Я проснулась от того, что задрожали стекла в доме, — наш частный дом находится недалеко от аэродрома, — рассказывает "Телеграфу" Анна. – Было два взрыва один за другим, а затем еще 6, скажем так, громких хлопков. В небе со стороны аэродрома был виден столб дыма, но еще было темное небо. На Вайбер пришло сообщение, что в школу детей вести не надо. В соседних пятиэтажках, знаю, что люди собираются в убежище. Не паникуем, сохраняем спокойствие".

Юлия живет в авиагородке, граничащем с аэродромом.

"У нас взрыв был слышнее всего. По ощущению, первый взрыв произошел где-то без 20 минут 6 часов, если не в половине 6-го, потому что я уже не спала. Слышала, что якобы два взрыва по городу произошло и взорвали самолет. Муж-военнослужащий сообщил мне, что взорвали военно-транспортный Ил-76, который готовился на переброску. Весь личный состав авиачасти собрали в 5 утра. Взрыв был такой силы, что у меня незапертая балконная дверь взрывной волной открылась".

В мелитопольских соцсетях

По словам девушки, жители городка готовятся к эвакуации – кто в бомбоубежище, кто к родственникам в другие части города. "Люди уже ждут транспорт – я видела из окна. Полиция и скорые в городок уже приехали, я две машины видела. Когда мы машиной уезжали из дома, в сторону аэродрома полетели две баллистические ракеты со стороны Приазовья. Но взрывов больше не слышно".

Командир авиабригады Дмитрий Мымриков подтвердил "Телеграфу", что сгорел один из самолетов.

А военный комиссар пояснил, что пока никакой информации прессе давать не будет.

Городской голова Иван Федоров сообщил, что в связи с объявлением военного положения в Украине будут введены дополнительные меры по общественной безопасности и порядку. Градоначальник обратился к мелитопольцам с призывом не паниковать и сохранять спокойствие. "Сегодня в 5:30 утра были нанесены авиационные удары по воинской базе, которая находится на территории города. Есть пострадавшие. В городе начал работу штаб гражданской обороны по реагированию на чрезвычайную ситуацию. Все коммунальные службы работают в штатном режиме. Проблем со связью, электро-, газо- и водоснабжением нет".

Горожане слышали взрывы и видели зарево

В соцсети горожане обмениваются информацией: "Что это было?" — "Ты слышал взрывы?" – "Проснулась от взрывов, дом трясет" — "Аэродром наш. Слышал оттуда приходы" – "Пламя пылает в районе аэродрома" – "Сначала летел самолет, минут за 5-10 до этого, а потом не один взрыв, а два" — "Блин, и до нас добрались" – "Взрыв. ФБ уже пестрит. Киев, Харьков. Одесса, Чернигов. По всем городам Украины".

Местные сайты сообщают об очередях к банкоматам и на АЗС.

Ранее "Телеграф" писал, что границы Украины обстреливают со стороны России и Беларуси.