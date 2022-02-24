У Мелітополі на військовому аеродромі підірвали літак: городяни прокинулися до світанку

"Віроломно, о 4 годині" – Російська Федерація знищує військові об’єкти України

Хтось із мелітопольців встиг глянути на годинник, прокинувшись від гучного вибуху, помітив, що було 5:25-5:27. За звуком багато хто визначив, що щось сталося в районі військового аеродрому, розташованого на північній околиці міста.

"Я прокинулася від того, що затремтіло скло в будинку, — наш приватний будинок знаходиться недалеко від аеродрому, — розповідає "Телеграфу" Ганна. — Було два вибухи один за одним, а потім ще 6, скажімо так, гучних хлопків. У небі зі сторони аеродрому було видно стовп диму, але ще було темне небо. На Вайбер прийшло повідомлення, що до школи дітей вести не треба. У сусідніх п’ятиповерхівках, знаю, що люди збираються у притулок.

Юлія живе в авіамістечку, що межує з аеродромом.

"У нас вибух був найчутніший. За відчуттям, перший вибух стався десь без 20 хвилин 6 годин, якщо не о пів на шосту, тому що я вже не спала. Чула, що нібито два вибухи сталося і підірвали літак. Чоловік-військовослужбовець повідомив мені, що підірвали військово-транспортний Іл-76, який готувався на перекидання. Весь особовий склад авіачастини зібрали о 5-й ранку".

У мелітопольських соцмережах

За словами дівчини, мешканці містечка готуються до евакуації – хтось у бомбосховище, хтось до родичів в інші частини міста. "Люди вже чекають на транспорт – я бачила з вікна. Поліція та швидкі в містечко вже приїхали, я дві машини бачила. Коли ми машиною їхали з дому, у бік аеродрому полетіли дві балістичні ракети з боку Приазов’я. Але вибухів більше не чути".

Командир авіабригади Дмитро Мимріков підтвердив "Телеграфу", що згорів один із літаків.

А військовий комісар пояснив, що поки що жодної інформації пресі не даватиме.

Міський голова Іван Федоров повідомив, що у зв’язку з оголошенням воєнного стану в Україні буде введено додаткові заходи щодо громадської безпеки та порядку. Градоначальник звернувся до мелітопольців із закликом не панікувати та зберігати спокій. "Сьогодні о 5:30 ранку було завдано авіаційних ударів по військовій базі, що знаходиться на території міста. Є постраждалі. У місті розпочав роботу штаб цивільної оборони з реагування на надзвичайну ситуацію. Усі комунальні служби працюють у штатному режимі. Проблем зі зв’язком, електро-, газо- та водопостачанням немає".

Городяни чули вибухи та бачили заграву

У соцмережі городяни обмінюються інформацією: "Що це було?" — "Ти чув вибухи?" — "Прокинулась від вибухів, будинок трясе" — "Аеродром наш. Чув звідти приходи" — "Полум’я палає в районі аеродрому" — "Спочатку летів літак, хвилин за 5-10 до цього, а потім не один вибух, а два" — "Блін, і до нас дісталися" – "Вибух. ФБ вже рясніє. Київ, Харків. Одеса, Чернігів. По всіх містах України".

Місцеві сайти повідомляють про черги до банкоматів та на АЗС.

Раніше "Телеграф" писав, що кордони України обстрілюють із боку Росії та Білорусі.