Бабушку с флагом у путинцев сменил новый образ пропаганды

Минобороны россии уже активно использует образ ребенка в своих целях

После истории с украинской бабушкой, вышедшей к оккупантам с флагом СССР, а после раскритиковавшей их зверства, россияне используют для пропаганды только своих граждан. К примеру — мальчишку Лешу из Белгородской области, которому нравится военное дело и смотреть, как танки идут в Украину. На днях по мотивам его фото в россии выпустили новую шоколадку "Алешка".

Больше подробностей расскажет "Телеграф", ссылаясь на росСМИ.

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Алеша часто встречал российские войска на улице, становясь по стойке смирно и отдавая им честь.

Вскоре на парня обратили внимания не только сами захватчики, но и высшее руководство. После этого Леше начали презентовать всякие мелочи, связанные с армией, а после сделали его новым символом пропаганды.

Леша просто не знают, что с детьми его возраста творит в Украине армия рф

С ребенком появлялись рисунки на стенах российских городов, а сейчас стало известно о выпуске шоколадки с его именем.

Мальчику очень нравится позировать со сладостями и новой свастикой на предплечье

Изображение на обертке срисовано из фотографии самого Леши. Также среди важных деталей там имеется военное приветствие, шапка летчика и сирень на фоне.

Купить такую шоколадку в магазине не удастся, потому что все такие сладости передают российским солдатам в госпитали или на фронт. Шоколад решили выпустить темным, а не молочным. Как объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, этот вид сладкого более полезен для здоровья. Как можно понять, "Алешка" выпускается именно в этом регионе.

Разумеется, пользователи сети не смогли пройти мимо подобной новости, тут же высказав свое отношение к подобным символам. Некоторые, правда, радуются, что в этот раз военные смогли удержаться от создания памятников.

Напомним, что бабушка с советским флагом разразилась очень громкой критикой в адрес россии, атаковавшей Украину. Свое попадание в "символы пропаганды" она объяснила путаницей и рассказала, зачем на самом деле несла красное знамя.