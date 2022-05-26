Отправляли 16 вертолетов: стали известны детали уникальной операции для помощи "Азовстали"

К сожалению, две миссии были сорваны из-за обстрелов со стороны российских оккупантов

Во время пребывания украинских военных на мариупольском заводе "Азовсталь", где сейчас взрываются российские оккупанты, разведка Минобороны провела несколько спецопераций, в ходе которых доставляла нашим воинам запасы пищи и воды, а также подкрепления.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

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По его словам, было 7 специальных миссий, разработанных специалистами украинской разведки. На "Азовсталь" в их ходе летали 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью. Одним из них было доставлено на территорию предприятия помощь из 72 бойцов полка "Азов".

"Каждый раз вертолеты успешно доставляли необходимое пополнение (для защитников "Азовстали" – ред.). Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили (на обратном пути – ред.). Также был уничтожен еще один вертолет, который вылетел на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов", — сообщил Буданов.

Глава разведки также добавил, что во время одной из миссий на "Азовсталь" летели сразу два вертолета с едой, водой, медикаментами и боеприпасами. А во время еще одной миссии таких самолетов было сразу четыре.

При этом Буданов отказался говорить, когда эти полеты совершались и сколько украинских военных во время них погибли.

Напомним, что об этой операции также говорил первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Белецкий. Тогда он отметил, что таких операций в мировой истории не проводилось, когда летчики залетали на сотню километров из-за угроз враждебной ПВО и истребителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с мариупольского завода "Азовсталь" удалось эвакуировать сотни украинских военнослужащих, из которых десятки получили ранения разной степени тяжести. Наших воинов вывезли на неподконтрольную Украине территорию, однако власти обещают обменять их на российских пленных и таким образом спасти.