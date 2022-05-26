Смыкаются ли кольца окружения на Донбассе? Свежие карты боевых действий

На части направлений россиянам продвигаться не удается

Пока Кремлю пытается паспортизировать украинцев на оккупированных территориях, что дало бы возможность их мобилизировать в ряды российской армии, враг пытается максимально продвинуться на востоке, для окружения украинских защитников.

Согласно мнению исследователей Института изучения войны (ISW), в первую очередь российские войска нацелены на наступление на восток и запад от Попасной. Это бы дало возможность врагам перерезать наземные линии снабжения Сил обороны Украины.

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Они отмечают, что россияне хотят завершить усилия по окружению Луганской области.

Карта боевых действий в Украине на 26 мая

Восток Украины

Российские войска пытаются загнать украинские Силы обороны в "котлы" — основными сделали три наступления к востоку и западу от Попасной, что может отрезать украинские линии связи от Северодонецка. Враг пытается отрезать доступ к трассе на Лисичанск, на Бахмут и между этими городами. Продолжается интенсивный артобстрел.

Цель врага - отрезать Луганскую область

Но приоритет оккупантов смещен на Северодонецк. Отметим, что они пытаются отрезать две трассы, но исследователи отмечают, что разветвленная сеть дорог в регионе не позволит изолировать полностью, захватив лишь крупные транспортные артерии. Для завершения Луганского котла им нужно заблокировать также Бахмут или Северск.

Опираясь на данные в Институте изучения войны предположили также, что штурм Северодонецка может произойти до того, как город будет окружен. Как и украинская сторона, исследователи предполагают, что атака может произойти в ближайшие дни. В операции задействовано около 10 тысяч врагов.

Враг пытается создать "котел"

Севернее Луганской области, в Харьковской, росвойска пытались улучшить тактические позиции в направлении Славянска, снова пытались штурмовать Долгенькое — без успеха. Есть вероятность того, что Лиман полностью или частично захвачен. Координация врага в Изюме с отрядами в Лимане может позволить начать наступление на Северск.

Безуспешными были также атаки на восток и запад от Авдеевки, враг не продвинулся на границе Донецкой и Запорожской областей.

Харьков

Обстрелы украинских позиций усилились, россияне пытаются снова захватить освобожденные населенные пункты. Подтвержденных наступлений врага нет.

Вокруг Харькова неспокойно

Юг Украины

Южный фронт под огнем — реактивные, ракетные, артиллерийские и авиаудары сопровождались попыткой выдвинуться в сторону Кривого Рога. Оккупанты атаковали Запорожье ракетами.

Напряжение на юге усиливается

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны Украины отрицают отступление войск, а советник главы ОП Алексей Арестович предсказал месяц тяжелых боев и рассказал о ситуации.