Укр

Смыкаются ли кольца окружения на Донбассе? Свежие карты боевых действий

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские бойцы уничтожают технику оккупантов Новость обновлена 26 мая 2022, 06:56
Украинские бойцы уничтожают технику оккупантов

На части направлений россиянам продвигаться не удается

Пока Кремлю пытается паспортизировать украинцев на оккупированных территориях, что дало бы возможность их мобилизировать в ряды российской армии, враг пытается максимально продвинуться на востоке, для окружения украинских защитников.

Согласно мнению исследователей Института изучения войны (ISW), в первую очередь российские войска нацелены на наступление на восток и запад от Попасной. Это бы дало возможность врагам перерезать наземные линии снабжения Сил обороны Украины.

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Они отмечают, что россияне хотят завершить усилия по окружению Луганской области.

Карта боевых действий в Украине на 26 мая
Карта боевых действий в Украине на 26 мая

Восток Украины

Российские войска пытаются загнать украинские Силы обороны в "котлы" — основными сделали три наступления к востоку и западу от Попасной, что может отрезать украинские линии связи от Северодонецка. Враг пытается отрезать доступ к трассе на Лисичанск, на Бахмут и между этими городами. Продолжается интенсивный артобстрел.

Цель врага - отрезать Луганскую область
Цель врага - отрезать Луганскую область

Но приоритет оккупантов смещен на Северодонецк. Отметим, что они пытаются отрезать две трассы, но исследователи отмечают, что разветвленная сеть дорог в регионе не позволит изолировать полностью, захватив лишь крупные транспортные артерии. Для завершения Луганского котла им нужно заблокировать также Бахмут или Северск.

Опираясь на данные в Институте изучения войны предположили также, что штурм Северодонецка может произойти до того, как город будет окружен. Как и украинская сторона, исследователи предполагают, что атака может произойти в ближайшие дни. В операции задействовано около 10 тысяч врагов.

Враг пытается создать "котел"
Враг пытается создать "котел"

Севернее Луганской области, в Харьковской, росвойска пытались улучшить тактические позиции в направлении Славянска, снова пытались штурмовать Долгенькое — без успеха. Есть вероятность того, что Лиман полностью или частично захвачен. Координация врага в Изюме с отрядами в Лимане может позволить начать наступление на Северск.

Безуспешными были также атаки на восток и запад от Авдеевки, враг не продвинулся на границе Донецкой и Запорожской областей.

Харьков

Обстрелы украинских позиций усилились, россияне пытаются снова захватить освобожденные населенные пункты. Подтвержденных наступлений врага нет.

Вокруг Харькова неспокойно
Вокруг Харькова неспокойно

Юг Украины

Южный фронт под огнем — реактивные, ракетные, артиллерийские и авиаудары сопровождались попыткой выдвинуться в сторону Кривого Рога. Оккупанты атаковали Запорожье ракетами.

Напряжение на юге усиливается
Напряжение на юге усиливается

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны Украины отрицают отступление войск, а советник главы ОП Алексей Арестович предсказал месяц тяжелых боев и рассказал о ситуации.

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