Укр

Ракеты ударили по ТЦ и частным домам в Запорожье: фото и видео последствий

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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После ракетного удара над Запорожьем стояли клубы черного дыма Новость обновлена 25 мая 2022, 11:09
После ракетного удара над Запорожьем стояли клубы черного дыма

Женщина погибла под завалами одного из домов

Вследствие ракетного удара, который россияне нанесли утром 25 мая по Запорожью, серьезно задело торговый центр и частный сектор, предварительно один человек погиб.

Фото и видео последствий атаки оккупантов опубликовали местные каналы в сети.

Отмечается, что под удар попал известный торговый центр и частный сектор, — всего, по предварительным данным, были повреждены 62 дома мирных жителей.

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В ТЦ и части домов возникли серьезные пожары, на тушение которых выезжали спасатели.

Власти уточняют масштабы последствий, но уже известно об одной погибшей женщине и троих пострадавших.

Вот как выглядит торговый центр и частные дома после удара россиян:

"Денацифицировали" торговый центр
"Денацифицировали" торговый центр
Местные пишут, что женщина осталась под завалами этого дома
Местные пишут, что женщина осталась под завалами этого дома

Напомним, что на рассвете на Запорожье выпустили четыре ракеты, одну из них сбили средства противовоздушной обороны, а еще три упали на город.

Как сообщал "Телеграф", также "веселое" утро было в Кривом Роге Днепропетровской области, — там тремя ракетами разгромили промышленное предприятие.

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#Запорожье