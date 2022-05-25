Ракеты ударили по ТЦ и частным домам в Запорожье: фото и видео последствий

Женщина погибла под завалами одного из домов

Вследствие ракетного удара, который россияне нанесли утром 25 мая по Запорожью, серьезно задело торговый центр и частный сектор, предварительно один человек погиб.

Фото и видео последствий атаки оккупантов опубликовали местные каналы в сети.

Отмечается, что под удар попал известный торговый центр и частный сектор, — всего, по предварительным данным, были повреждены 62 дома мирных жителей.

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В ТЦ и части домов возникли серьезные пожары, на тушение которых выезжали спасатели.

Власти уточняют масштабы последствий, но уже известно об одной погибшей женщине и троих пострадавших.

Вот как выглядит торговый центр и частные дома после удара россиян:

"Денацифицировали" торговый центр

Местные пишут, что женщина осталась под завалами этого дома

Напомним, что на рассвете на Запорожье выпустили четыре ракеты, одну из них сбили средства противовоздушной обороны, а еще три упали на город.

Как сообщал "Телеграф", также "веселое" утро было в Кривом Роге Днепропетровской области, — там тремя ракетами разгромили промышленное предприятие.