Ракеты ударили по ТЦ и частным домам в Запорожье: фото и видео последствий
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Женщина погибла под завалами одного из домов
Вследствие ракетного удара, который россияне нанесли утром 25 мая по Запорожью, серьезно задело торговый центр и частный сектор, предварительно один человек погиб.
Фото и видео последствий атаки оккупантов опубликовали местные каналы в сети.
Отмечается, что под удар попал известный торговый центр и частный сектор, — всего, по предварительным данным, были повреждены 62 дома мирных жителей.
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В ТЦ и части домов возникли серьезные пожары, на тушение которых выезжали спасатели.
Власти уточняют масштабы последствий, но уже известно об одной погибшей женщине и троих пострадавших.
Вот как выглядит торговый центр и частные дома после удара россиян:
Напомним, что на рассвете на Запорожье выпустили четыре ракеты, одну из них сбили средства противовоздушной обороны, а еще три упали на город.
Как сообщал "Телеграф", также "веселое" утро было в Кривом Роге Днепропетровской области, — там тремя ракетами разгромили промышленное предприятие.