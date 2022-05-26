Есть ли угроза для Киева: Кличко на форуме в Давосе ответил

Опасность для столицы Украины все еще есть

В четверг, 26 мая, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что российские оккупанты все еще преследуют цель захватить Киев — это их мишень на пути к захвату всей Украины.

Как передает CNN, об этом мэр украинской столицы заявил в ходе экономического форума в Давосе.

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По словам Кличко, россия планирует захватить всю Украину, а главной целью оккупантов является Киев. Мэр столицы отметил, что российские власти совершают в Украине настоящий геноцид, а не "спецоперацию", как они об этом говорят.

Мэр Киева также добавил, что Украина защищает не только свой суверенитет, но и всех единомышленников.

"Мы защищаем не только наши семьи, мы защищаем всех вас... Мы защищаем вас, потому что у нас одинаковые ценности", — заявил Виталий Кличко.

Он добавил, что война в Украине — это опасность для Европы и всего мира, после чего призвал представителей стран к "быстрым решениям", в частности, по предоставлению нашей стране необходимого оборонительного оружия.

Напомним, что, по мнению основателя группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, россия не сможет вернуться к первоначальному плану с захватом Киева. Вражеской армии для этого не хватит ресурсов.

Также "Телеграф" сообщал, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина реализует свое право на самооборону и сама будет определять, на каких условиях завершится война.