Экс-генерал НАТО дал прогноз о войне в Украине: есть плохая и хорошая новости

К пику мощного сопротивления украинцы будут готовы уже этой осенью

Оккупационная армия российской федерации, которой украинские защитники противостоят уже 92-й день подряд, превосходит ВСУ как по дальности действия, так и по численности. Потому, для того, чтобы спасти свои жизни, украинцам придется отступить. Однако уже осенью, бойцы будут иметь достаточно сил, чтобы выбить оккупантов с восточного направления.

Об этом в пятницу, 27 мая, во время разговора с журналистами вид MDR AKTUELL рассказал генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе, подчеркнув, что в ближайшее время ожидает дальнейшего продвижения врага на Донбассе.

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По мнению генерала, российская армия существенно превосходит Вооруженные силы Украины по дальности действия и численности, так что лучше, что могли бы сделать украинцы — это частично задержать наступление противника, но не остановить его полностью.

"Им придется отступить, чтобы их солдаты выжили", — объяснил Домрезе.

Читайте также: Категория Украина ВСУ отступают на востоке? В Минобороны дали четкий ответ Ситуация на фронте очень динамичная, поэтому ВСУ прибегают к маневрам и ожидают точного времени для контрнаступления.

Военный в отставке также добавил, что уже в начале осени, украинские военные смогут больше сопротивляться оккупантам.

По мнению генерала, примерно через полгода в распоряжении Украины будет значительно больше мощного западного вооружения, а бойцы ВСУ умело будут им пользоваться.

"К тому времени украинская армия все равно будет получать тяжелые удары от противника, хотя время играет на руку Украине, если она продержится", — подытожил Домрезе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вражеская оккупационная армия смогла захватить еще один важный город в Донецкой области, однако украинские бойцы уже успели занять другие позиции, с которых в дальнейшем планируют отбивать врага на Лиманском направлении.

Также напомним, что сейчас сильное противостояние защитников из рядов ВСУ и российских захватчиков идет в Северодонецке, где враг захватил гостиницу на окраине города.