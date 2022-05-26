Бывший друг путина снова удивил: "Никаких гнилых компромиссов с россией"

Чехия поддерживает Украину на самом высоком уровне

Президент Чешской Республики Милош Земан, который недавно удивил своим решением насчет ВСУ, надеется, что война в Украине завершится победой Киева.

Об этом в четверг, 26 мая, Земан заявил журналистам после встречи в Праге с президентом Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, передает Укринформ.

Президент Чехии заявил, что "обе стороны (Чехия и Швейцария, – Ред.) имеют одинаковую позицию по поводу российской агрессии против Украины и обе стороны надеются, что этот конфликт будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины". Также Земан добавил, что "ценит" тот факт, что традиционно нейтральная Швейцария поддержала санкции против рф.

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Ранее сообщалось, что Чехия признала действия россии в Украине геноцидом. Добавим, что Чехия согласилась ремонтировать украинские танки. Также эта страна поставляет Украине оружие, несмотря на нелепое требования Кремля.

Напомним, Швейцария ради Украины нарушила свой нейтральный статус впервые за 206 лет. В апреле посольство Швейцарии в Киеве убрало флаг с крыши, ведь россияне могли разбомбить здание, приняв за больницу.