Укр

Бывший друг путина удивил решением насчет ВСУ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Милош Земан Новость обновлена 11 мая 2022, 18:03
Милош Земан

Земана долгое время считали товарищем путина

Чешский президент Милош Земан разрешил 103 гражданам страны вступить в Вооруженные силы Украины и воевать против российских оккупантов. Решение было принято на основании заявлений добровольцев, а теперь документ должен подписать премьер-министр Чехии.

Об этом в среду, 11 мая, сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в собственном Twitter-аккаунте.

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"Президент Республики Чехия Милош Земан подписал решение о согласии вступления в Вооруженные Силы Украины 103 граждан на основании их заявления, поданного в соответствии с Законом № 585/2004 "О военной службе и ее обеспечении". Решение подлежит контрассигнации Премьер-министра", — сообщил пресс-секретарь Земана.

Стоит отметить, что Милоша Земана долгое время называли "другом россии", в частности, из-за его пророссийской позиции и поддержки президента. Однако все изменилось в 2021 году, когда разгорелся скандал вокруг взрывов в чешской Врбетице, к которой оказались причастны россияне. После этого российские власти внесли Чехию в число "недружественных" стран.

Чешский президент тем временем изменил позицию по отношению к россии и путину, в частности. Так, 24 февраля, в день масштабного вторжения войск РФ в Украину, Земан заявил, что россияне "оказались безумными". А в конце февраля он отметил, что "необходимо изолировать сумасшедшего (путина — ред.)" не только словами, но и конкретными мерами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Чехия продолжит поддерживать украинскую армию и заявила о готовности помочь с ремонтом поврежденной или снятой с консервации военной техники.

Теги:
#Украина #Чехия #Добровольцы #Милош Земан #ВСУ
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