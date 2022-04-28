Российские пропагандисты сняли сюжет о притеснении россиян в Чехии: что произошло на самом деле

Девушка пожаловалась, что ее оценки после начала вторжения россии в Украину якобы занижали, а потом вовсе отчислили

Российские пропагандисты продолжают отрабатывать свои деньги, снимая очередные фейковые сюжеты. На сей раз в их материале рассказывается о студентке из россии, которая якобы бросила учебу в Карловом университете в Праге (Чехия) из-за русофобии. Однако местные журналисты провели расследование и выяснили, что все сказанное оказалось ложью.

Как сообщает чешское русскоязычное издание "Винегрет", материал о девушке по имени Елизавета Кирсанова был выпущен пропагандистским каналом Russia Today.

В репортаже идет речь о студентке, которая изучала социологию на факультете экономики и демографии в чешском ВУЗе. По ее словам, она заметила, что после начала вторжения россии в Украину ее оценки якобы стали занижать, а позже и вовсе отчислили.

"На фоне последних событий я столкнулась с безосновательным занижением моих экзаменационных оценок", — сказала она.

По словам студентки, к ней нормально относились и преподаватели и студенты, однако выразила мнение, что снижение оценок произошло по указанию от властей страны.

Впрочем, чешские журналисты провели проверку и связались с руководством университета, на что там сообщили, что ни одна студентка по имени Елизавета в этом семестре не бросала учебы и не была отчислена. Кроме того, там сообщили, что студентам в принципе не могли занижать оценки, так как с 24 февраля они еще не сдавали никаких экзаменов.

"Основываясь на упомянутых в сюжете утверждениях и на том, что нам удалось достоверно проверить, могу подтвердить, что это лживый репортаж", — заявила представительница учебного заведения.

Как сообщалось ранее, недавно по российскому телевидению показали сюжет о том, что якобы одного из самых известных российских пропагандистов владимира соловьева пытались убить. В квартире задержанных "киллеров" обнаружили стандартный набор: портрет Гитлера, шприцы, четки со свастикой и, конечно же, украинские паспорта.