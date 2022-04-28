Російські пропагандисти зняли сюжет про утиски росіян у Чехії: що сталося насправді

Дівчина поскаржилася, що її оцінки після початку вторгнення росії в Україну нібито занижували, а потім зовсім відрахували.

Російські пропагандисти продовжують відпрацьовувати свої гроші, знімаючи чергові фейкові сюжети. Цього разу в їхньому матеріалі розповідається про студентку з росії, яка нібито покинула навчання у Карловому університеті у Празі (Чехія) через русофобію. Проте місцеві журналісти провели розслідування та з’ясували, що все сказане виявилося брехнею.

Як повідомляє чеське російськомовне видання "Вінегрет", матеріал про дівчину на ім’я Єлизавета Кірсанова був випущений пропагандистським каналом Russia Today.

У репортажі йдеться про студентку, яка вивчала соціологію на факультеті економіки та демографії у чеському ВНЗ. За її словами, вона зауважила, що після початку вторгнення росії в Україну її оцінки нібито стали занижувати, а пізніше взагалі відрахували.

"На тлі останніх подій я зіткнулася з безпідставним заниженням моїх екзаменаційних оцінок", — сказала вона.

За словами студентки, до неї нормально ставилися і викладачі та студенти, проте висловила думку, що зниження оцінок відбулося за вказівкою від влади країни.

Втім, чеські журналісти провели перевірку та зв’язалися з керівництвом університету, на що там повідомили, що жодна студентка на ім’я Єлизавета цього семестру не кидала навчання і не була відрахована. Крім того, там повідомили, що студентам у принципі не могли занижувати оцінки, оскільки з 24 лютого вони ще не складали жодних іспитів.

"Ґрунтуючись на згаданих у сюжеті твердженнях і на тому, що нам вдалося достовірно перевірити, можу підтвердити, що це брехливий репортаж", — заявила представниця навчального закладу.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на російському телебаченні показали сюжет про те, що нібито одного з найвідоміших російських пропагандистів володимира соловйова намагалися вбити. У квартирі затриманих "кілерів" виявили стандартний набір: портрет Гітлера, шприци, чотки зі свастикою та, звичайно ж, українські паспорти.