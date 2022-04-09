С посольства Швейцарии в Киеве сняли флаг - русские могли разбомбить здание, приняв за больницу

Видимо, в Швейцарии осознали, что оккупанты любят бомбить больницы

В пятницу, 8 апреля, на 44-й день полномасштабного вторжения рф в Украину с посольства Швейцарии в Киеве убрали швейцарский флаг.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков.

Новиков несколько дней назад отметил, что на крыше здания, где находится посольство Швейцарии, размещен швейцарский флаг.

"Ожидание: Мы поместим наш флаг на крышу, чтобы русские видели, что тут посольство Швейцарии в Киеве и не разбомбили нас. Реальность: Эй, Ваня, видишь там крест на крыше? Роддом у них там, с*ка или что? Давай х**ни туда!" — написал Новиков 6 апреля.

Спустя пару дней флаг сняли, видимо, осознав, что россиян от бомбежок гражданских объектов наличие креста (флаг Швейцарии представляет собой красное квадратное полотнище с белым прямым крестом в центре, — Ред.) на крыше не только не предотвратит обстрел со стороны рф, а может и наоборот сделать здание мишенью.

"Ожидание: пост в фейсбуке, пара лайков. Реальность: с крыши посольства Швейцарии в Киеве убрали флаг, о котором я писал", — сообщил 8 апреля Новиков.

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Напомним, в Мариуполе захватчики обстреляли роддом, а также детскую больницу. Кроме того, оккупанты нанесли мощнейший удар по драмтеатру, где прятались сотни женщин и детей. Вблизи драмтеатра и вовсе была огромная надпись "Дети" по обе стороны здания, чтобы туда не сбрасывали авиабомбы. Однако россиян это не остановило.

В начале апреля армия рф обстреляла больницу в Николаеве.