"Гореть вам в аду": мэр Николаева показал последствия обстрела городской больницы

К счастью, в медучреждении никто не пострадал.

Глава Николаевской ОГА Александр Сенкевич показал, как выглядит местная больница после того, как в воскресенье, 3 апреля, город снова был обстрелян российскими оккупантами.

На своей странице в Фейсбук мэр Николаева опубликовал видео последствий обстрелов, и показал, как сейчас (4 апреля) выглядит гинекологическое отделение одной из николаевских медучреждений.

"Когда вам говорят о денацификации – вспоминайте и это видео" — подписал ролик Сенкевич, добавив, что в больнице никто не пострадал.

В комментариях под видео украинцы озлоблены и оставляют много негативных отзывов. Многие даже проклинают оккупантов.

Также 3 апреля ракетные удары были нанесены и по Одессе. Сообщалось о пяти взрывах. Городской глава Геннадий Труханов позже отметил, что, к счастью, погибших нет. Предположительно ракеты были запущены с кораблей, которые находятся в районе крымского полуострова.

Отметим, что ракетные удары издалека по городам Украины — одна из тактик российских войск.