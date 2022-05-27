США готовятся передать Украине ракетные системы большой дальности: подробности

Власти США склоняются к тому, чтобы передать Украине ракетные системы большой дальности

По мере того, как обостряется обстановка на Донбассе и усиливается давление российских войск, страны Запада, в частности США, увеличивают военную помощь Украине и склоняются к тому, чтобы передать ВСУ передовые ракетные системы большой дальности действия, необходимые украинцам для отражения вражеского наступления.

Об этом сообщают в ночь на пятницу по Киевскому времени американские СМИ, в частности, CNN.

"Администрация Байдена готовится усилить вооружение, которое она предлагает Украине, отправив передовые ракетные системы большой дальности… Администрация склоняется к тому, чтобы отправить системы Украине в рамках более крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе", — говорится в заметке.

CNN отмечает, что высокопоставленные украинские чиновники, в том числе президент Владимир Зеленский, в последние недели просили у США и их союзников предоставить реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые могут запускать ракеты на сотни километров, что намного дальше, чем любая из систем, которые уже есть в Украине, что "по мнению украинцев может изменить правила игры в их войне против россии".

Еще одна система, которую запросила Украина, — это высокомобильная артиллерийская ракетная система, известная как HIMARS, более легкая колесная система, способная стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО.

Однако администрация президента США Джо Байдена в течение нескольких недель отказывалась от отправки таких систем из-за опасений того, что Украина может использовать системы для проведения наступательных атак на территории россии, что может повлечь некий ответный удар со стороны рф уже по самим США.

"По словам источников, одной из основных проблем была большая дальность действия ракетных систем. РСЗО и ее облегченная версия HIMARS могут запускаться на расстояние до 300 км или 186 миль, в зависимости от типа боеприпаса. Стрельба ведется с мобильной техники по наземным целям, что позволит украинцам легче поражать цели на территории россии", — говорится в заметке.

По словам источников, еще одной серьезной проблемой в администрации Байдена называли то, могут ли США позволить себе раздать так много высококачественного оружия, взятого из армейских запасов.

В США как один из вариантов рассматривают возможность отправки Украине ракетных систем меньшей дальности.

Еще одним моментом является обучение украинских военных обращению с такой американской техникой, однако здесь американские чиновники не видят сложностей: ".. обучение украинцев обращению с любой из ракетных систем не займет много времени — вероятно, около двух недель".

Как сообщалось, перед широкомасштабным вторжением рф в Украину и после него военная помочь США заключалась в основном в предоставлении противотанковых ракет Javelin и ЗРК малой дальности Stinger, а также на стрелковом оружии и боеприпасах.

Лишь в последние недели Украина получила от США более мощные и дальнобойные системы — гаубицы M777, которые уже применяют на фронтах ВСУ, но даже у них максимальная дальность действия составляла около 25 километров или 18 миль.