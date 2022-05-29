Оккупанты не смогут закрепиться на Херсонщине: названа причина

Эксперт рассказал, почему россия не сможет удержать южную часть Украины

Оккупанты в Херсонской области укрепляют позиции, чтобы не позволить ВСУ провести масштабное контрнаступление, однако в конечном итоге россиянам удержать южные области Украины не удастся.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, россия будет продолжать пытаться создать в регионе какую-то опорную систему, на которую будут полагаться во время обороны Херсонской области. Однако Жданов отмечает, что они не успеют построить там военную базу, поскольку на это может уйти не один год.

Также он добавил, что если ленд-лиз сработает, как этого ожидают в Украине, то ВСУ получат огневое преимущество и возможности выбивать оккупантов с занятых ими позиций.

"Освобождение территорий не обсуждается. Оно будет осуществлено силами Вооруженных сил при помощи западного оружия", — подчеркнул эксперт.

Как сообщалось ранее, Польша передаст Украине сразу три батареи 155-мм САУ "Краб", то есть 18 машин. Кроме того, накануне в генштабе ВСУ сообщили, что из Франции уже прибыли САУ "Caesar", которые сразу же были направлены на фронт.