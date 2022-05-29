Оккупационные "власти" Херсона вновь заговорили о "референдуме" и назвали сроки

До осени в Херсоне "референдумов" не будет

Оккупационная администрация Херсона собирается принять решение о "присоединении" к россии до конца года.

Об этом рассказал т.н. "заместитель главы Херсонской ВГА" Кирилл Стремоусов в комментарии Reuters.

По его словам, это точно не произойдет до начала осени.

"Мы готовим административную систему, а потом ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела", — сказал он.

При этом Стремоусов не стал исключать, что будет проведен т.н. "референдум о присоединении к россии", хотя раньше заявлял, что такого проводиться не будет. Вместе с тем он заявил, что в настоящее время приоритетным заданием является "наведение порядка" в Херсоне и области.

Коллаборант также высказался о том, что россия не отказалась от планов по оккупации Николаевской и Одесской областей, хотя объяснил, что их захвату противостоит николаевская группировка ВСУ.

Как сообщалось ранее, оккупанты в Херсонской области якобы в целях безопасности закрыли "границы региона" на выезд и въезд, чем по факту отняли возможности у местных жителей для эвакуации на подконтрольную Украине территорию. Впрочем, местные жители все еще могут попасть через оккупированные части Запорожской области в ОРДЛО или выехать в Крым.