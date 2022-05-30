Война — день 95: россияне штурмуют Северодонецк, а ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины

Оперативно о главном за 30 мая

Война в Украине продолжается уже 95 дней. Оккупанты продолжают нести тяжелые потери в попытках захватить Северодонецк и Бахмут на Донбассе, но ВСУ держат оборону и не дают российским оккупантам продвинуться ни на одном из фронтов, кроме того, нашим воинам удалось добиться там определенных успехов. Также украинские защитники провели успешные контратаки возле Кривого Рога. Вместе с тем от Запада продолжает поступать военная помощь, так в Польше сообщили, что передают Украине 18 самоходных артиллерийских установок KRAB.

В этом материале "Телеграф" информирует о самых важных событиях Украины и мира за 30 мая, но более оперативно получать информацию читатели могут в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 В Сумском и Ахтырском районах раздались несколько взрывов, сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

00:00 Украинские защитники двумя контрнаступательными фронтами пошли в атаку на Херсонщине.

Напомним, информацию о том, как прошло 27 мая читайте в публикации: "Война — день 92: российские войска усиливают давление на Донбассе, не считаясь с потерями".

Новости за 28 мая доступны в материале: "Война — день 93: ситуация на Донбассе ухудшается, а оккупанты продолжают давить возле Северодонецка"

А о том, что происходило 29 мая можно прочитать в трансляции: "Война — день 94: ВСУ держат Северодонецк и наступают на юге"