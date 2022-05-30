Словакия передаст Украине новую мощную артиллерию: чем она особенна

Дальность действия вооружения – до 40 километров

Словакия планирует передать Украине восемь современных орудий-гаубиц САУ Zuzana-2 с калибром в 155 миллиметров.

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Указанную информацию в понедельник, 30 мая, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Най, подчеркнув, что украинские военные уже учатся обращаться с такими гаубицами, пишет Defence 24.

По его словам, уже в ближайшее время Киев получит очередную поставку с 8 сверхмощными пушками.

Также отмечается, что производство САУ Zuzana на базе чехословацких самоходных гаубиц Dana началось в Словакии в 1990-х годах. Однако новая версия установки, впервые прибывшая в страну в июле 2021 года, в отличие от своей предшественницы, имеет пушку с калибром в 155 миллиметров и более длинный ствол. Именно благодаря этому дальность огня увеличилась в несколько раз.

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Также известно, что гаубицы такого типа обладают дальностью действия 40 километров. Они оснащены автозарядкой, а также возможностью ведения огня таким образом, чтобы несколько ракет могли попасть в противника одновременно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пока подавляющее большинство страны помогают Украине в борьбе с противником, предоставляя современное мощное оружие для ведения боя, Израиль не разрешил Германии передать Киеву противотанковые ракеты Spike. В частности, представитель Минобороны Амир Эшель во время визита в США выразил обеспокоенность тем, что российские солдаты будут убиты их оружием.