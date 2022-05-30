"На вашей совести": лавров забавно "объяснил" слухи о тяжелых болезнях путина

Говорят, что у 69-летнего путина может быть целый "букет" серьезных болезней

Слухи о болезнях и возможной скорой смерти кровавого диктатора владимира путина, которых очень много появилось в последнее время, — на совести тех, кто их распускает.

Об этом министр иностранных дел рф сергей лавров высказался в рамках интервью для французского телеканала "TF1".

По словам лаврова, путин якобы каждый день делает публичные выступления, и каждый желающий может убедиться, в каком он состоянии.

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"Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Я оставляю это на совести тех, кто подобные слухи распускает", — заявил российский министр.

Стоит заметить, что странности в поведении путина можно наблюдать уже не первый год, но в последние месяцы они обострились, — у него то совсем не двигались конечности, то наоборот они сильно заметно дергались, будто поневоле, а еще президент рф странно вжимался в кресла и цеплялся за столы, что породило слухи об онкологии, болезни Паркинсона, проблемах со спиной.

Интересно также, что в последнее время путин все реже появляется на публике, на видео с его участием можно наблюдать много монтажа, а люди в окружении мелькают одни и те же, из-за чего считается, что он изолировался от всех и едва ли не живет в бункере в российской глубинке.

Как сообщал "Телеграф", накануне даже появилось предположение, что на самом деле путин уже умер.