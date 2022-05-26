путина поймали на новом фейке? В сети заговорили о постановке визита в госпиталь (фото, видео)

Публичный выход путина снова оказался в эпицентре скандала из-за возможной постановки

В сети заговорили о том, что недавняя встреча путина с ранеными военными рф в московском госпитале якобы может быть постановкой, а пострадавшие армейцы – ненастоящими. Как сообщает "Телеграф", на вероятный обман указал и советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Так, Геращенко пишет, что по меньшей мере один из вчерашних "раненых русских солдат", засветившихся на видео, рабочий на заводе, но по "совершенно невероятному стечению обстоятельств" общался с путиным. Опубликованное фото с сотрудниками завода сделано во время визита российского президента в Челябинск ранее.

Советник министра внутренних дел считает, что роли раненых в ролике из госпиталя выполняли путинские агенты.

В соцсети Twitter обсуждают, что внешняя схожесть людей с фото, действительно, есть. Однако возникли споры, что у "раненого" и "работника завода" не похожи носы.

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В сети, помимо прочего, удивились внешнему виду раненых, мол, слишком здоровы и бодры, без бинтов и последствий ран.

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Тогда как в Telegram-канале GENERALL SVR появилась информация, что путина вообще якобы не было в тот день в госпитале. По данным канала, могли быть подготовлены "консервы": якобы передвижения президента сымитировал дублер.

Это не первый раз, когда путина заподозрили в подставных сюжетах. В марте ролик со встречей путина со стюардессами, приуроченной к Международному женскому дню, уличили в неудачном монтаже. Особенно сеть позабавил микрофон, который "проходит сквозь" руку российского диктатора.

Ранее "Телеграф" писал, что и на Пасху присутствие путина на службе в храме в соцсетях поставили под сомнение. Одна из причин: путин был одет в точности, как и на прошлогоднем пасхальном богослужении.