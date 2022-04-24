путина на Пасхальной службе "нарисовали"? Появилось еще одно доказательство

Режиссеров путина опять поймали на использовании видеомонтажа.

После того, как российский диктатор владиимир путин появился на пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве, в сети все больше возникает вопросов к трансляции.

Так пользователи отметили, что образы президента рф и мера Москвы Сергея Собянина полностью совпали с прошлогодними.

Об этом свидетельствуют фото из храма на сайте Кремля, датированные 2 мая 2021 года.

путин на пасхальной мессе в 2021 году

путин на пасхальной мессе в 2021 году

Как свидетельствуют кадры, в 2022 году Путин был в том же костюме с темно-красным галстуком и со свечой того же цвета, что и в 2021 году. Рядом с диктатором, как и в прошлом году, присутствовал мэр российской столицы Сергей Собянин. Он тоже был одет в прошлогодний костюм.

путин на пасхальной мессе в 2022 году

путин на пасхальной мессе в 2022 году

Ранее пользователи увидели, что видео смонтировано, так как на кадрах четко видно, что путин стоит у красного полотна, возле короны, а всего через несколько секунд его там уже нет. Еще несколько секунд и он снова там.

В свою очередь, советник главы МВД Антон Геращенко также отметил некую несостыковку с путинскими самолетами 23 апреля.

"Еще вчера все удивлялись — как он успел выйти из бункера, при том, что самолеты президентского отряда из Москвы в Башкирию и обратно не летали. А оно просто — монтаж. Старые консервы. Впрочем, ничего удивительного", — написал Геращенко в Телеграм-канале.

Напомним, как писал "Телеграф", у Алины Кабаевой, которую считают любовницей путина, заметили обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.