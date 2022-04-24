На видео с путиным на пасхальной службе заметили странности

путин посетил пасхальную службу в храме Москвы, но в сети подозревают, что видео просто смонтировали.

В то время, когда на украинские города летят ракеты и гибнут дети, российский диктатор владимир путин пришел помолиться на пасхальную службу.

Как сообщают российские пропагандистские издания, пасхальное богослужение проходило в храме Христа Спасителя в Москве. И якобы на службу прибыл сам путин. В храме также был и мэр российской столицы Сергей Собянин, который стоял рядом с президентом рф.

Литургию, которая началась еще вечером 23 апреля, возглавлял патриарх русской православной церкви Кирилл, который поддерживает войну россии против Украины и благословляет российских солдат на убийства украинцев.

Видео, на котором путин молится в храме, сразу же распространилось в сети и специалисты отметили, что это 100% монтаж.

На 00:35 видно, что путин стоит у красного полотна, возле короны, а всего через несколько секунд его там уже нет. Еще несколько секунд и он снова там. Также его показывают стоящим рядом с Cабяниным, на хорошем расстоянии, что бы подложить два видео.

Кроме того, на видео видно, что диктатор слишком нервничает, но хочет казаться очень расслабленным. Складывается впечатление, что ему не очень комфортно и он ждет, когда все это закончится. путин постоянно поджимает и закусывает губы, а также переминается с ноги на ногу.

В соцсетях украинцы вспоминают вчерашнюю трагедию в Одессе и отмечают, что кровь убитых на руках российского диктатора и ему не миновать Божьей кары.

"Черт днем убивал людей и младенцев крылатыми ракетами и артиллерией в Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах Украины, а ночью пошел на Пасхальную службу".

"Взял вечером свою жертву – жизнь мирных людей и невинного младенца"

"Доказано, что это монтаж. Не было его там"

Напомним, что в сети давно ходят слухи о болезнях российского диктатора. путину, которому в октябре исполнится 70 лет, приписывают болезнь Паркинсона, рак и другие заболевания. О его нездоровом виде свидетельствуют последние фото и видео. Так, 21 апреля на встрече с министром обороны рф сергеем шойгу путин сидел сгорбившись и вцепившись в стол. Его лицо и руки казались неестественно большими.