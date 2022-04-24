На відео з путіним на пасхальній службі помітили дива

путін відвідав великодню службу в храмі Москви, але в мережі підозрюють, що відео просто змонтували.

У той час, коли на українські міста летять ракети та гинуть діти, російський диктатор володимир путін прийшов помолитися на великодню службу.

Як повідомляють російські пропагандистські видання, великоднє богослужіння проходило у храмі Христа Спасителя у Москві. І нібито на службу прибув сам путін. У храмі також був і мер російської столиці Сергій Собянін, який стояв поряд із президентом росії.

Літургію, яка розпочалася ще ввечері 23 квітня, очолював патріарх російської православної церкви Кирило, який підтримує війну росії проти України та благословляє російських солдатів на вбивства українців.

Відео, на якому путін молиться у храмі, одразу ж поширилося у мережі та фахівці зазначили, що це 100% монтаж.

На 00:35 видно, що путін стоїть біля червоного полотна, біля корони, а за кілька секунд його там уже немає. Ще кілька секунд, і він знову там. Також його показують поряд з Cабяніним, на гарній відстані, щоб підкласти два відео.

Крім того, на відео видно, що диктатор дуже нервує, але хоче здаватися дуже розслабленим. Складається враження, що йому не дуже комфортно і він чекає, коли це все закінчиться. путін постійно стискає і закушує губи, а також переминається з ноги на ногу.

У соцмережах українці згадують учорашню трагедію в Одесі та зазначають, що кров убитих на руках російського диктатора і йому не оминути Божої кари.

"Чорт вдень вбивав людей та немовлят крилатими ракетами та артилерією у Харкові, Одесі, Маріуполі та інших містах України, а вночі пішов на Великодню службу".

"Взяв увечері свою жертву – життя мирних людей та невинне немовля"

"Доведено, що це монтаж. Не було його там"

Нагадаємо, що у мережі давно ходять чутки про хвороби російського диктатора. путіну, якому у жовтні виповниться 70 років, приписують хворобу Паркінсона, рак та інші захворювання. Про його нездоровий вигляд свідчать останні фото та відео. Так, 21 квітня на зустрічі з міністром оборони росії сергієм шойгою путін сидів згорбившись і вчепившись в стіл. Його обличчя і руки здавались неприродно великими.