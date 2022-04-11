Священики УПЦ МП звинуватили російського патріарха Кирила в єресі та скликають трибунал: подробиці

Священики хочуть усунення глави РПЦ

Священники УПЦ Московського патріархату мають намір звернутися до Собору Предстоятелів Стародавніх Східних Церков з позовом до голови РПЦ Кирила через його підтримку військового вторгнення росії в Україну.

Про це повідомив протоієрей УПЦ МП Андрій Пінчук у своєму Фейсбуку.

Він порівняв цей акт з "міжнародним церковним трибуналом" і заявив, що у православ’ї багато років існує традиція звертатися до нього у разі серйозних конфліктів.

Також Пінчук нагадав, що у 1666 році Московського патріарха Нікона таким же чином позбавили сану та залишили звичайним ченцем.

За його словами, у священників УПЦ МП два основні звинувачення, які полягають у тому, що Кирило вчинив моральний злочин, благословивши війну проти України та повністю підтримавши дії російських солдатів. Також вони звинувачують главу РПЦ у тому, що він є прихильником "російського світу", що суперечить православному вченню та має бути засуджено як єресь.

Станом на 11 квітня свої підписи під документом поставили 190 священнослужителів УПЦ МП.

Як повідомлялося раніше, протоієрей Андрій Ткачов із храму святителя Василя Великого в Московській області нещодавно запропонував називати вторгнення в Україну "священною війною".