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У росії триває конкурс "Мразь-2022": пальму першості перехопили попи РПЦ

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Обстріли Києва Новина оновлена 22 березня 2022, 00:28
Обстріли Києва

Російські попи називають вбивство мирних українців "священною війною"

Священники російської православної церкви (РПЦ) запропонували називати вторгнення росії в Україну "священним".

Про це повідомив російський журналіст та телеведучий Олексій Невзоров у своєму Інстаграмі.

"У Росії триває конкурс "мразь-2022". Конкуренція скажена, боротьба люта. Серед конкурсантів народні артисти, депутати, блогери. Але почесне звання в останню хвилину все-таки вихоплює представник РПЦ", — написав він.

Невзоров повідомив, що з ініціативою назвати війну "священною" виступив протоієрей Андрій Ткачов із храму святителя Василія Великого у Московській області.

Як повідомлялося раніше, окупанти ні на день не припиняють обстрілу Маріуполя, який нині порівнюють із землею, попри те, що там залишаються сотні тисяч мирних жителів.

Крім того, 21 березня окупанти скинули на Миколаїв авіабомби, які потрапили до центру психічного здоров’я, заправки та готелю. Внаслідок нальоту загинули мирні жителі.

У ніч на 21 березня було також завдано удару по Києву, внаслідок якого було знищено ТРЦ Retroville. Загинули щонайменше 8 мирних жителів.

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#Україна #Росія
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