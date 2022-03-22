В россии продолжается конкурс "мразь—2022": пальму первенства перехватили попы РПЦ

Российские попы называют убийство мирных украинцев "священной войной"

Священники российской православной церкви (РПЦ) предложили называть вторжение россии в Украину "священным".

Об этом сообщил российский журналист и телеведущий Алексей Невзоров в своем Инстаграм.

"В России продолжается конкурс "мразь—2022". Конкуренция бешеная, борьба яростная. Среди конкурсантов народные артисты, депутаты, блогеры. Но почётное звание в самую последнюю минуту все таки выхватывает представитель РПЦ", — написал он.

Невзоров сообщил, что с инициативой назвать войну "священной" выступил протоиерей Андрей Ткачев из храма святителя Василия Великого в Московской области.

Как сообщалось ранее, оккупанты ни на день не прекращают обстрелы Мариуполя, который в настоящее время сравнивают с землей, несмотря на то, что там остаются сотни тысяч мирных жителей.

Кроме того, 21 марта оккупанты сбросили на Николаев авиабомбы, которые попали в центр психического здоровья, заправку и гостиницу. Вследствие налета погибли мирные жители.

В ночь на 21 марта был также нанесен удар по Киеву, вследствие которого был уничтожен ТРЦ Retroville. Погибли по меньшей мере 8 мирных жителей.