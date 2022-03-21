Укр

Оккупанты с парашютов сбросили бомбы в центр Николаева: есть жертвы

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Последствия обстрелов Николаева Новость обновлена 21 марта 2022, 23:15
Последствия обстрелов Николаева

Российские оккупанты сбросили бомбы с парашютов прямо в центр Николаева.

На 26 день войны в Украине российские оккупанты среди бела дня сбросили бомбы на областной центр Николаев. Кроме центра психического здоровья, снаряды попали также в гостиницу и автозаправочную станцию. К сожалению, без гибели мирных жителей не обошлось.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в собственном Telegram-канале.

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"Просто в центр города самолет сбросил эти бомбы на стабилизационных парашютах. Мирный город — стреляют прямо в инфраструктуру, в жителей, пугают", — заявил Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА добавил, что при этом город пытается вернуться к жизни. Хотя бы в районах, где это возможно.

"Очень спасибо спасателям, облэнерго, Николаевгазу. Это люди, которые первые выезжают, чтобы остановить огонь и разрушения. Работают иногда под обстрелами и на линии огня. Знайте, мы все ценим это. Сейчас организовываем помощь армии тылом. Возвращаемся к мирной жизни, там, где это возможно", — добавил он.

В свою очередь в ГСЧС сообщили, что после обстрела российских оккупантов в Корабельном районе Николаева вспыхнул пожар на автозаправке. От полученных ранений погибли трое мужчин, одна женщина пострадала.

Ранее "Телеграф" сообщал, российские оккупанты несколько недель подряд пытаются прорвать оборону Николаева, но терпят неудачу. 18 марта украинские защитники полностью сожгли военную технику противника на трассе Херсона в юго-восточной стороне города.

Теги:
#Украина #Николаев #Россия #Война #Бомбы #Армия РФ
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