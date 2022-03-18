Укр

Остались лишь обугленные запчасти: фото и видео разбитой техники рф под Николаевом

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Кадры после боев впечатляют Новость обновлена 18 марта 2022, 13:25
Кадры после боев впечатляют

Украинские защитники успешно разбили оккупантов, но от тех остался металлолом на память

Николаевская область во главе с Виталием Кимом уже который день успешно отбивает атаки оккупантов, да так, что те в страхе бегут обратно в сторону временно оккупированного Крыма.

Яркие фото разбитой российской военной техники с окраин Николаева показал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

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Отмечается, что полностью сожгли военную технику противника на трассе со стороны Херсона в юго-восточной стороне города.

Прямо на дороге валяются обгоревшие гусеницы, снаряды, запчасти и башня БМП-3 российских военных.

Видео сожженной техники россиян под Николаевом
Остались только обгоревшие обломки
Остались только обгоревшие обломки
Детали рассыпались по трассе
Детали рассыпались по трассе
Башня отдельно
Башня отдельно
Гусеницы отдельно
Гусеницы отдельно
Из БМП выпали боеприпасы россиян
Из БМП выпали боеприпасы россиян
В ходе боя пострадали и ближайшие постройки
В ходе боя пострадали и ближайшие постройки

Как сообщал "Телеграф", за 22 дня с начала боевых действий россия потеряла в Украине уже порядка 14,2 тысяч человек, 450 танков и тысячи единиц другой военной техники.

ВСУ дают врагу отпор практически на всех направлениях, в частности, согласно свежим картам боевых действий, россияне терпят неудачи и в Николаевской области.

Пентагон назвал секрет успеха украинских военных, — из 112 выстрелов защитников Украины 100 попадают точно в цель.

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