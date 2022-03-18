Остались лишь обугленные запчасти: фото и видео разбитой техники рф под Николаевом

Украинские защитники успешно разбили оккупантов, но от тех остался металлолом на память

Николаевская область во главе с Виталием Кимом уже который день успешно отбивает атаки оккупантов, да так, что те в страхе бегут обратно в сторону временно оккупированного Крыма.

Яркие фото разбитой российской военной техники с окраин Николаева показал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

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Отмечается, что полностью сожгли военную технику противника на трассе со стороны Херсона в юго-восточной стороне города.

Прямо на дороге валяются обгоревшие гусеницы, снаряды, запчасти и башня БМП-3 российских военных.

Видео сожженной техники россиян под Николаевом

Остались только обгоревшие обломки

Детали рассыпались по трассе

Башня отдельно

Гусеницы отдельно

Из БМП выпали боеприпасы россиян

В ходе боя пострадали и ближайшие постройки

Как сообщал "Телеграф", за 22 дня с начала боевых действий россия потеряла в Украине уже порядка 14,2 тысяч человек, 450 танков и тысячи единиц другой военной техники.

ВСУ дают врагу отпор практически на всех направлениях, в частности, согласно свежим картам боевых действий, россияне терпят неудачи и в Николаевской области.

Пентагон назвал секрет успеха украинских военных, — из 112 выстрелов защитников Украины 100 попадают точно в цель.