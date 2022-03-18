В Пентагоне признали уникальность украинской армии

На 112 выстрелов у украинской армии — 100 точных попаданий в цель

Украинская армия установила рекорд эффективности использования противотанковых комплексов Javelin в войне с россией. На 112 выстрелов – 100 точных попаданий в цель.

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Об этом сообщили в Пентагоне.

Как сообщал "Телеграф", ранее Алексей Арестович призвал украинцев к новому "виду" войны с россией. Советник главы Офиса президента Украины призвал устроить "тотальную рельсовую войну" с рф на оккупированных территориях. "Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым — Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь", — подчеркнул Арестович.