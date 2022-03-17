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Арестович призвал украинцев к новому "виду" войны с россией

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Алексей Арестович Новость обновлена 17 марта 2022, 14:38
Алексей Арестович

"Рельсовая война" может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, подчеркнул Арестович

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал устроить "тотальную рельсовую войну" с россией на оккупированных территориях.

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Арестович также назвал приоритетные направления для "рельсовой войны":

  • Крым — Мелитополь,
  • Крым — Херсон,
  • Валуйки — Купянск,
  • Гомель — Киев (общее направление).
  • и других, которые обнаружите.

При этом Арестович призвал украинцев соблюдать осторожность и трезво оценивать свои силы.

"Только необходимо строго учесть, что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво оцените свои силы и возможности", — отметил он.

"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым — Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь", — подчеркнул Арестович.

Ранее у Зеленского рассказали о новой тактике россии в ведении войны. рф стремится везти вязкие позиционные бои по всем линиям фронтов и создавать локальные котлы для мирных граждан.

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#Война #Алексей Арестович
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