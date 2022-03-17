Арестович призвал украинцев к новому "виду" войны с россией
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"Рельсовая война" может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, подчеркнул Арестович
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал устроить "тотальную рельсовую войну" с россией на оккупированных территориях.
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Арестович также назвал приоритетные направления для "рельсовой войны":
- Крым — Мелитополь,
- Крым — Херсон,
- Валуйки — Купянск,
- Гомель — Киев (общее направление).
- и других, которые обнаружите.
При этом Арестович призвал украинцев соблюдать осторожность и трезво оценивать свои силы.
"Только необходимо строго учесть, что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво оцените свои силы и возможности", — отметил он.
"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым — Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь", — подчеркнул Арестович.
Ранее у Зеленского рассказали о новой тактике россии в ведении войны. рф стремится везти вязкие позиционные бои по всем линиям фронтов и создавать локальные котлы для мирных граждан.
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