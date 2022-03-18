Украинцы успешно бьют оккупантов: свежие карты боев в Украине на 18 марта
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На отдельных направлениях россияне не только не продвигаются, но и вынуждены отступать
На 23-й день войны российские военные продолжают терпеть неудачу в своих планах продвинуться вглубь Украины и захватить крупные города.
Об этом можно судить по свежим картам боевых действий, опубликованным на утро 18 марта, сообщает "Телеграф".
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Карта Institute for the Study of War за последние сутки практически не изменилась, по данным их экспертов, позиции оккупантов остались прежними.
Если же верить онлайн-карте военных действий DeepState, за последние сутки украинские военные смогли несколько отодвинуть противника на окраинах Харькова в районе Дергачей, Циркунов, Чугуева (синие зоны на карте).
Тем временем враг продолжает активные наступательные действия на границе Днепропетровской области со стороны Херсонщины, однако до сих пор в область не зашел.
Как сообщал "Телеграф", за сутки 17 марта российские оккупанты пустили два самолета и две ракеты на территорию Днепропетровской области, но силы противовоздушной обороны успешно сбили все цели.
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