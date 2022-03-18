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Украинцы успешно бьют оккупантов: свежие карты боев в Украине на 18 марта

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Украинские защитники не дают захватчикам реализовать их кровавые планы Новость обновлена 18 марта 2022, 06:35
Украинские защитники не дают захватчикам реализовать их кровавые планы

На отдельных направлениях россияне не только не продвигаются, но и вынуждены отступать

На 23-й день войны российские военные продолжают терпеть неудачу в своих планах продвинуться вглубь Украины и захватить крупные города.

Об этом можно судить по свежим картам боевых действий, опубликованным на утро 18 марта, сообщает "Телеграф".

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Карта Institute for the Study of War за последние сутки практически не изменилась, по данным их экспертов, позиции оккупантов остались прежними.

Если же верить онлайн-карте военных действий DeepState, за последние сутки украинские военные смогли несколько отодвинуть противника на окраинах Харькова в районе Дергачей, Циркунов, Чугуева (синие зоны на карте).

Карта боевых действий Харьков 19.03.2022
Карта боевых действий Харьков 19.03.2022

Тем временем враг продолжает активные наступательные действия на границе Днепропетровской области со стороны Херсонщины, однако до сих пор в область не зашел.

Карта боевых действий Кривой Рог-Николаев 19.03.2022
Карта боевых действий Кривой Рог-Николаев 19.03.2022

Как сообщал "Телеграф", за сутки 17 марта российские оккупанты пустили два самолета и две ракеты на территорию Днепропетровской области, но силы противовоздушной обороны успешно сбили все цели.

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