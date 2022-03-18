россия потеряла более 14 тысяч своих солдат и офицеров: свежие данные Генштаба
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россия продолжает нести потери.
С начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла уже более 14 тысяч своих солдат.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщает "Телеграф".
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Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составили:
личного состава — около 14 200 человек,
танков — 450 ед,
боевых бронированных машин — 1448 ед,
артиллерийских систем — 205 ед,
РСЗО — 72 ед,
средства ПВО — 43 ед,
самолетов — 93 ед,
вертолетов — 112 ед,
автомобильной техники — 879 ед,
корабли/катера — 3 ед,
цистерн с ГСМ — 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12.
Специальная техника — 11.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, что отпор оккупационная армия получает во всех регионах Украины. Лишь в ночь на 17 марта два боевых самолета армии РФ были сбиты в небе над Днепропетровской областью.
В свою очередь, британская разведка заявила, что вторжение рф в Украину не увенчалось успехом ни с воздуха, ни с моря, ни на суше.