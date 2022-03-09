Заказали 50 автобусов для пленных: Николаев готовится атаковать оккупантов

Украинские военнослужащие обещают тихую ночь в Николаеве.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил о том, что украинские военные готовятся к штурму россиян и уже заказали 50 автобусов для пленных оккупантов, которых в Украине уже почти 2000 человек.

Об этом говорилось в его видеообращении, опубликованном в ночь на среду, 9 марта, в Telegram.

По словам Кима, они завершили все приготовления.

"Одна из подготовительных работ — заказали 50 автобусов для перевозки пленных. Смешно, не смешно, а подготовить нужно", — сообщил Ким.

При этом он отметил, что ночь в Николаеве будет спокойной, ведь оккупанты пытаются выспаться.

Руководитель Николаевской ОГА добавил, что на 9 марта запланировано какое-то "событие" для оккупантов, которые любой ценой хотят взять город. О чем идет речь — станет известно завтра.

Стоит отметить, что оккупанты в понедельник, 7 марта, нанесли по воинской части в Николаеве ракетный удар, в результате чего погибли восемь человек, восемь пропали без вести, 19 ранены, а данные по гражданским еще уточняются. Захватчики запустили в военный объект крылатую ракету "Калибр" около 5 утра, когда часть солдат мирно спала в казарме.

Уже 8 марта в сети появилось видео, как в Николаеве стражи порядка точными выстрелами уничтожили БМП и танк оккупантов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Виталий Ким похвастался захваченным в боях под Николаевом российским внедорожником "Тигр", который теперь будет использоваться против россиян. А 5 марта Ким показал одного сбитого российского летчика.