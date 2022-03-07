Две тысячи пленных российских оккупантов: в Украине сказали, как их используют

Каждому из пленных дают возможность сообщить родным, где они находятся.

Украинская армия за 12 дней российского вторжения взяла в плен около 2 тысяч оккупантов. Далее их используют в качестве обменного фонда, чтобы вернуть украинских военных домой.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в интервью изданию "Новое время".

По словам Геращенко, точный учет пленных сейчас налаживается, но их количество приближается к 2 тысячам оккупантов.

"К пленным относятся хорошо, понимая, что они люди подневольные. И, соответственно, будут их использовать в качестве обменного фонда — для обмена на наших пленных, которые попали к россиянам", — отметил Геращенко.

Советник главы МВД добавил, что большинство российских солдат, попавших в плен, были обмануты своими командирами. Командиры оккупантов не сказали своим подчиненным о том, что они идут воевать с Украиной.

"Русские солдаты были абсолютно демотивированы, их обманули, подняли ночью 24 числа по тревоге, сказав, что идут учения. И дальше главные машины прошли через границу. Чаще они ехали в БТР и машинах, даже не понимая, что уже вторглись на территорию независимой страны", – добавил Геращенко.

На данный момент украинские спецслужбы проводят с пленными оккупантами агитационно-пропагандистскую работу, но всем без исключений дают возможность позвонить родным на россии.

Напомним, что за 12 дней войны в Украине враг потерял 11 тысяч солдат и сотни единиц военной техники. Это уже значительно превышает число погибших в чеченских войнах, которые вели российские власти в течение 13 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин ввел в Украину почти все готовые к наступлению войска, но успеха не добился.