Сдача белорусского десантника в плен наделала шума среди военных Беларуси
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Военный признался, что не хочет воевать.
На Волыни задержали десантника из Беларуси, который перешел на украинскую сторону, потому что не хочет воевать с Украиной.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации со ссылкой на главу патрульной полиции Украины Евгения Жукова.
Десантника задержали на Шацком направлении местные жители и вызвали пограничников. После чего он рассказал, что пересек украинскую границу, чтобы сдаться в плен и не воевать с Украиной.
Пленный уже рассказал украинским пограничникам информацию о количестве и позиции вражеских войск.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что это сегодня самая обсуждаемая тема среди военнослужащих Беларуси. Они не хотят воевать за президентов РФ и Беларуси.
Полиция пообещала позже опубликовать фото военного.
"ВДВ Белорусов норм наваляет. Хороший блицкриг по белорусски", — отметил Жуков.
Отметим, что российская армия продолжает нести значительные потери — за девять дней погибло более 10 тысяч солдат. Многие оккупанты сами задаются в плен. Пленные рассказывают, что они якобы не знали, что их отправили воевать и убивать мирных граждан.
В ОП призвали российских солдат сдаваться в плен и не становиться "пушечным мясом".
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