Укр

Украина советует россиянам сдаваться в плен: "это не позор"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Алексей Арестович Новость обновлена 27 февраля 2022, 17:28
Алексей Арестович

Арестович призвал российских солдат не становиться "пушечным мясом"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал российских солдат сдаваться в плен украинской армии и не продолжать, отметив, что "это не позор". Он подчеркнул, что лишь отказавшись от участия в войне России против Украины, можно сохранить воинскую честь.

Соответствующее заявление Арестович сделал в новом видеообращении.

"Уважаемые солдаты, вооруженных сил Российской Федерации и Беларуси, не выполняйте преступные приказы. По ходу кампании, которую вы можете отслеживать, вы прекрасно видите, что еще сутки-двое и вы захлебнетесь в наступлении. Ваше командование применяет вас, как мясо. Иначе объяснить движение легкобронированной техники в крупные города с очень серьезной обороной, такие как Киев и Харьков, и которых расколошмачивают за час, невозможно. Смертями ваших товарищей по оружию переполнен весь интернет. Многие из ваших товарищей уже начали договариваться с нашими мирными жителями, многие из них уже сдались в плен. Но я хочу подчеркнуть, что мы не называем это пленом, мы не считаем это чем-либо позорным. Этим самым вы сохраняете свою воинскую честь. отказываясь от войны", — сказал Арестович.

Ранее в сети было опубликовано видео с пленными российскими солдатами. Они стоят на коленях и боятся даже поднять глаза на украинских бойцов. На другом видео снят пленный российский пулеметчик в Харькове. Отвечая на вопросы украинского бойца, испуганный россиянин едва не плачет.

Регулярно публикуются видео с пленными российскими военными. Украинские военные "воспитывают" захватчиков и учат правильному приветствию.

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#Украина #Россия #Война
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