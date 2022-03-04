Укр

Пленные оккупанты назвали путина х*йлом и сплоченно спели гимн Украины (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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"Пленные рашисты" Новость обновлена 04 марта 2022, 19:12
"Пленные рашисты"

Силы специальных операций ВСУ "создали" новую группу "Пленные рашисты"

Российские оккупанты, которых украинские силовики быстро отлавливают на украинской земле, не только плачут и просят прощения у украинского народа, а еще и исполняют гимн Украины.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины, пишет "Україна: оперативно", создали группу под названием "Полонені рашисти" с достойным репертуаром — испуганные оккупанты спели "Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля".

После исполнения "певцы" все дружно назвали путина х*йлом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в плен к украинским военным попал дважды предатель Украины, участвовавший в захвате Крыма в 2014 году. А один из пленных российских военных обратился к близким людям, рассказав настоящую правду о войне в Украине.

Теги:
#Оккупанты #ВСУ #ООС
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