Пленный россиянин открыл правду родным о войне в Украине: "Что путин рассказывает - всё туфта"

Парня вылечили и дали записать обращение к родным

Российский танкист пострадал во время боев в Украине и, получив всю необходимую помощь, рассказал родным правду о войне.

Видео его признаний опубликовала пресс-служба СБУ, сообщает "Телеграф".

Россиянин признал, что россия сама начала войну против Украины, убивает детей и мирных жителей, и на самом деле в боях погибло порядка 10 тысяч граждан рф.

"То, что нам рассказывают, что Украина плохой народ, там убивают людей, — это все туфта, это наше правительство промывает мозги нашему народу. Если честно, этот народ сами русские и уничтожают по приказу нашего великого вождя. То, что тут происходит, то виновата сама россия. Они убивают мирных жителей, детей

Это не та россия, о которой нам втирают. Мы агрессор, уничтожитель. Мы пушечное мясо, и по последним данным, — сюда приехало очень много военнослужащих со всей страны. И что путин рассказывает, будто тут умерло человек 10, — это туфта. Нас погибло около 10 тысяч, если не больше. Не верьте нашим новостям, они промывают вам мозги.

Украинский народ очень добрый, хоть я здесь и раненый, но меня зашили, вылечили. Что там рассказывают, что к нам плохо относятся, — это все фигня", — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее в плен к украинским военным попал дважды предатель Украины, участвовавший в захвате Крыма.