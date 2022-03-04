Дважды предатель Украины попал в плен к украинским военным

Предатель сдал себя и весь взвод украинским воинам

ВСУ взяли плен бывшего украинского военного, перешедшего на сторону оккупантов в 2014-м году в Крыму.

Видео с предателем публикует СБУ.

"Вы знаете, какие мотивы и как выглядит военный, предавший дважды? На видео СБУ – допрос очередного "орка" из РФ, который на самом деле оказался украинским военным предателем и в 2014 году перешел на сторону оккупанта в Крыму! 24 февраля его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и отправился на Новую Каховку. Дальше должен был быть Николаев, а впоследствии и Одесса. Им обещали, что с властями все договорено, что они не будут обстреливать жилые дома, а просто пройдут рейдом. Им объяснили: "Все будет как в 2014 году, когда Россия забирала Крым", — отмечается в подписи к видео.

Однако на этот раз Украина встретила оккупантов безумным сопротивлением. И отстав во время боя от основных сил вражеской армии, предатель сдал себя и весь взвод украинским воинам. Теперь с ним работают следователи и контрразведка СБУ.

Как сообщал "Телеграф", под Николаевом ВСУ отбили у российских военных ЗРК "Панцирь-С1".