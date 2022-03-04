Укр

Дважды предатель Украины попал в плен к украинским военным

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2405
Военный-предатель Новость обновлена 04 марта 2022, 12:23
Военный-предатель

Предатель сдал себя и весь взвод украинским воинам

ВСУ взяли плен бывшего украинского военного, перешедшего на сторону оккупантов в 2014-м году в Крыму.

Видео с предателем публикует СБУ.

"Вы знаете, какие мотивы и как выглядит военный, предавший дважды? На видео СБУ – допрос очередного "орка" из РФ, который на самом деле оказался украинским военным предателем и в 2014 году перешел на сторону оккупанта в Крыму! 24 февраля его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и отправился на Новую Каховку. Дальше должен был быть Николаев, а впоследствии и Одесса. Им обещали, что с властями все договорено, что они не будут обстреливать жилые дома, а просто пройдут рейдом. Им объяснили: "Все будет как в 2014 году, когда Россия забирала Крым", — отмечается в подписи к видео.

Однако на этот раз Украина встретила оккупантов безумным сопротивлением. И отстав во время боя от основных сил вражеской армии, предатель сдал себя и весь взвод украинским воинам. Теперь с ним работают следователи и контрразведка СБУ.

Как сообщал "Телеграф", под Николаевом ВСУ отбили у российских военных ЗРК "Панцирь-С1".

Теги:
#Украина #Война
Оккупанты старательно изображают миротворцев
В регионах
"Картинка для Скабеевой": в Мелитополе оккупанты с автоматами под камеры раздавали кильку
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Оккупанты старательно изображают миротворцев
"Картинка для Скабеевой": в Мелитополе оккупанты с автоматами под камеры раздавали кильку
Дата публикации
Категория
Президент настроен весьма решительно
"Русские люди, как это вообще возможно?": новое обращение Зеленского
Дата публикации
Категория
От школы остались только кирпичики
В Житомире российские нацисты разбомбили школу (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Бои еще продолжаются
Потери россии на 9-й день войны: почти 10 тысяч солдат и 2 тысячи единиц военной техники
Дата публикации
Категория
россия продолжает предпринимать попытки сломить украинцев
Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками (обновляется)