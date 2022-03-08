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"Горит-пылает": в Николаеве правоохранители точными выстрелами уничтожили БМП и танк оккупантов (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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За 12 дней войны украинская армия уничтожила около 300 российских танков Новость обновлена 08 марта 2022, 00:38
За 12 дней войны украинская армия уничтожила около 300 российских танков

КОРД и патрульные полицейские сработали отлично.

Украинская армия продолжает отражать дерзкие атаки российских оккупантов в Николаеве, где несколько дней подряд идут ожесточенные бои. Наши военные наносят противнику невосполнимые потери, уничтожая технику и личный состав. Важную роль в обороне города играют и полицейские.

Нацполиция Украины в понедельник, 7 марта, опубликовала видео с работой спецподразделения КОРД и патрульных в Николаеве.

Точными выстрелами двум структурам полиции удалось уничтожить вражеский танк и БМП.

"Ох и дали наши жару оккупантам в Николаеве. Точными выстрелами обезврежены вражеские танк и БМП. Горит-пылает", — говорится в подписи к видео.

Добавим, что Николаев от захватчиков защищают бойцы территориальной обороны, херсонского и николаевского КОРД и патрульной полиции.

Стоит отметить, что оккупанты в понедельник, 7 марта, нанесли по воинской части в Николаеве ракетный удар, в результате чего погибли восемь человек, восемь пропали без вести, 19 ранены, а данные по гражданским еще уточняются. Захватчики запустили в военный объект крылатую ракету "Калибр" около 5 утра, когда часть солдат мирно спала в казарме.

Ранее "Телеграф" показывал, как Виталий Ким хвастался захваченным в боях под Николаевом российским внедорожником "Тигр", который теперь будет использоваться против россиян. А 5 марта Ким показал одного сбитого российского летчика.

Теги:
#Украина #Николаевская область #Россия #Война #Национальная полиция #КОРД #Відео
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