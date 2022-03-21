Укр

Ночной обстрел Киева превратил известный ТРЦ в руины: эксклюзивные фото

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Обстрел ТРЦ Retroville в Киеве Новость обновлена 21 марта 2022, 11:05
Обстрел ТРЦ Retroville в Киеве

Серьезные повреждения получил не только торговый центр, но и стоящие поблизости жилые дома

В результате ночного обстрела ТРЦ Retroville в Киеве российскими оккупантами, от известного торгового центра практически ничего не осталось.

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Разрушительные последствия обстрела, в результате которого погибли по меньшей мере 8 человек, можно увидеть на эксклюзивных фото корреспондента "Телеграфа".

На снимках видно, что выгорел не только ТЦ, но и припаркованные поблизости автомобили. Также серьезные повреждение получили близлежащие дома. Как сообщил заместитель мэра Киева Поворозник в результате удара российских оккупантов 6 домов в Киеве были повреждены (3 из них больше непригодны к жизни), также пострадали 2 школы и 2 детских садика.

Как сообщал "Телеграф", ранее спасатели показали фотографии обстрела ТРЦ в Киеве. На снимках видно, что ТРЦ получил сильные повреждения, повсюду валяются обломки, часть помещений полностью выгорела. Также было опубликовано видео разрушительных последствий обстрела ТРЦ Retroville российскими оккупантами.

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#Киев #Война
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