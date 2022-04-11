Священники УПЦ МП обвинили российского патриарха Кирилла в ереси и созывают трибунал: подробности
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Священники хотят отстранения главы РПЦ
Священники УПЦ Московского патриархата намерены обратиться Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против главы РПЦ Кирилла из-за его поддержки военного вторжения россии в Украину.
Об этом сообщил протиерей УПЦ МП Андрей Пинчук в своем Фейсбук.
Он сравнил этот акт с "международным церковным трибуналом" и заявил, что в православии многие годы существует традиция обращаться к нему в случае серьезных конфликтов.
Также Пинчук напомнил, что в 1666 году Московского патриарха Никона таким же образом лишили сана и оставили обычным монахом.
По его словам, у священников УПЦ МП два основных обвинения, которые заключаются в том, что Кирилл совершил моральное преступление, благословив войну против Украины и полностью поддержав действия российских солдат. Также они обвиняют главу РПЦ в том, что он является сторонником "русского мира", что противоречит православному учению и должно быть осуждено как ересь.
По состоянию на 11 апреля, свои подписи под документом поставили 190 священнослужителей УПЦ МП.
Как сообщалось ранее, протоиерей Андрей Ткачев из храма святителя Василия Великого в Московской области недавно предложил называть вторжение в Украину "священной войной".
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