Священники УПЦ МП обвинили российского патриарха Кирилла в ереси и созывают трибунал: подробности

Священники хотят отстранения главы РПЦ

Священники УПЦ Московского патриархата намерены обратиться Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против главы РПЦ Кирилла из-за его поддержки военного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщил протиерей УПЦ МП Андрей Пинчук в своем Фейсбук.

Он сравнил этот акт с "международным церковным трибуналом" и заявил, что в православии многие годы существует традиция обращаться к нему в случае серьезных конфликтов.

Также Пинчук напомнил, что в 1666 году Московского патриарха Никона таким же образом лишили сана и оставили обычным монахом.

По его словам, у священников УПЦ МП два основных обвинения, которые заключаются в том, что Кирилл совершил моральное преступление, благословив войну против Украины и полностью поддержав действия российских солдат. Также они обвиняют главу РПЦ в том, что он является сторонником "русского мира", что противоречит православному учению и должно быть осуждено как ересь.

По состоянию на 11 апреля, свои подписи под документом поставили 190 священнослужителей УПЦ МП.

Как сообщалось ранее, протоиерей Андрей Ткачев из храма святителя Василия Великого в Московской области недавно предложил называть вторжение в Украину "священной войной".