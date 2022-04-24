путіна на Великодній службі "намалювали"? З’явився ще один доказ

Режисерів путіна знову впіймали на використанні відеомонтажу.

Після того, як російський диктатор володимер путін з’явився на пасхальній службі в храмі Христа Спасителя в Москві, в мережі все більше виникає питань до трансляції.

Так користувачі відзначили, що образи президента росії та мера Москви Сергія Собяніна повністю співпали з торішніми.

Про це свідчать фото із храму на сайті Кремля, датовані 2 травня 2021 року.

путін на великодній месі у 2021 році

путін на великодній месі у 2021 році

Як свідчать кадри, у 2022 році путін був у тому ж костюмі з темно-червоною краваткою та зі свічкою того ж кольору, що й у 2021 році. Поруч із диктатором, як і минулого року, був присутній мер російської столиці Сергій Собянін. Він теж був одягнений у минулорічний костюм.

путін на великодній месі у 2022 році

путін на великодній месі у 2022 році

Раніше користувачі побачили, що відео змонтоване, тому що на кадрах чітко видно, що путін стоїть біля червоного полотна, біля корони, а через кілька секунд його там уже немає. Ще кілька секунд, і він знову там.

У свою чергу радник голови МВС Антон Геращенко також відзначив деяку нестиковку з путінськими літаками 23 квітня.

"Ще вчора всі дивувалися — як він встиг вийти з бункера, при тому, що літаки президентського загону з Москви до Башкирії і назад не літали. А воно просто — монтаж. Старі консерви. Втім, нічого дивного", — написав Геращенко у Телеграм-каналі.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", у Аліни Кабаєвої, яку вважають коханкою путіна, помітили обручку на безіменному пальці правої руки.